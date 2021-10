Hay muchos blancos criminales en Morelos: Cuauhtémoc Blanco

"En Morelos todavía hay muchos blancos criminales, delincuentes que han hecho mucho daño a los ciudadanos", aseguró el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Al acudir a la firma de acuerdo para la remodelación del mercado de Emiliano Zapata, el jefe del Ejecutivo adelantó que este acuerdo con Puebla es apenas el principio para incluir a otras entidades como Guerrero y la Ciudad de México, y juntos, de manera coordinada, enfrentar a la delincuencia organizada en esta parte central de la República Mexicana.

Destacó en entrevista que el acercamiento con el gobernador de Puebla significa un mayor acercamiento, “muchos delincuentes se pasan de Morelos a Puebla y muchos delincuentes de Puebla a Morelos, entonces buscamos una mayor coordinación y el compromiso es intercambiar información entre los dos estados para acabar con estas personas que le han estado haciendo daño a la gente en los dos estados”.

No dudó por ello que a este acuerdo se pueda incorporar el estado de Guerrero, el Estado de México y la Ciudad de México, “porque estos personajes se esconden en estos estados cuando delinquen, ojalá y se dé este acuerdo con estas entidades y hacer un bloque muy fuerte”.

Pero lamentó la falta de interés por parte del titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) al no asistir a esta reunión con el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa Huerta, integrantes del gabinete y el fiscal de Puebla, donde se firmó el Acuerdo de Colaboración en Materia de Seguridad Pública entre las dos entidades.

El jefe del Ejecutivo lamentó que hasta el momento en Morelos no se han conseguido los resultados esperados, no obstante refirió es a consecuencia de los malos manejos por parte de las fiscalías.

“A mí me molestó que no estuviera el fiscal (morelense) en Puebla porque era un tema importante y delicado, pero no llegó, no le importo, entonces siempre he dicho que el interés tiene pies y no le importó esa reunión”.

Blanco Bravo recordó que a tres años de esta administración y de haber presentado varias denuncias contra varios exfuncionarios del pasado Gobierno, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no ha resuelto ninguna, por lo que manifestó la urgencia de dar una pronta respuesta a la