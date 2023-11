Hasta que venga AMLO, inauguración de edificio principal de la UAEM

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán informó que la inauguración oficial del edificio principal del Campus Chamilpa se hará hasta que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asista a las instalaciones de la UAEM, lo cual espera sea antes de que termine el mes de noviembre.

"El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo me dijo... que se reunió con él y le dijo que está por venir en estos días, aún no me confirman la fecha", expresó Urquiza Beltrán.

López Obrador será el invitado especial del rector para inaugurar el edificio que alberga a la Facultad de Arquitectura y a la de Turismo. Aseguró que su presencia en este evento oficial es indispensable porque él ayudó a liquidar la deuda por la reconstrucción del inmueble, el cual resultó dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El edificio principal del Campus Chamilpa ya se encuentra en funcionamiento desde hace varios semestres, no obstante la inauguración oficial aún no se realiza, ya que López Obrador comprometió asistir a la máxima casa de estudios de Morelos.

"En este edificio ya toman clases todos los estudiantes, que era lo que más me preocupaba a mí, porque estaban fuera del campus de la universidad", comentó el rector de la UAEM.

La restauración del inmueble costó casi 450 millones de pesos, con todo y el mobiliario necesario para atender las necesidades educativas de estas áreas académicas, la cantidad que se invirtió en este edificio lo convierte en la obra más cara a nivel nacional del programa de reconstrucción. Los recursos se obtuvieron del extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Recordar desde mayo de 2022 se esperaba la visita del Presidente de la República para encabezar el acto protocolario, no obstante, en esa fecha el edificio no estaba terminado en su totalidad.

El Ejecutivo federal envió 80 millones de pesos a través del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, para liquidar las deudas que había con la empresa constructora.