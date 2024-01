¿Habrá huelga en la UAEM? Negociaciones de aumento salarial sin avances

Si la universidad no presenta una oferta que se acerque, al menos, a sus demandas primordiales del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), como el aumento salarial, podría estallar la huelga en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el próximo primero de febrero, ya que esa fecha marca el emplazamiento.

Así lo dijo Carlos Alberto Ortega Ojeada, secretario del STAUAEM al precisar que, pese a haber sostenido reuniones con la administración central de la UAEM no han llegado a un acuerdo para concretar el aumento salarial.

Desde el inicio de enero de 2024, han mantenido al menos dos reuniones semanales, pero en ninguna la máxima casa de estudios ha presentado una oferta concreta.

Seguimos en la negociación, y mañana será clave para definir qué se hará

Explicó que este 31 de enero será la última reunión con las autoridades de la UAEM y el sindicato y reiteró que la mitad de los trabajadores gana menos de lo debido y mil 300 ya demandan un aumento salarial.

Alma Delia Adame Arcos, secretaria general de la universidad, indicó en entrevistas previas que la máxima casa de estudios no tiene recursos ni para solventar sus deudas. Ortega respondió que, aunque conocen esta postura, no están dispuestos a ser afectados por esta situación.

Hasta ahora solo hay ofertas en cláusulas no económicas, sino de carácter administrativo

Subrayó que es injusto que los trabajadores de la institución universitaria más importante del estado reciban un salario inferior al mínimo legal. Recordó que han mantenido su sueldo intacto durante años para apoyar las finanzas de la UAEM, pero sus ingresos han quedado rezagados respecto al salario vigente.

El gobierno federal propone un aumento del 4%, pero esto sería insuficiente, aseguró el líder sindical.

Debemos ver lo del estallamiento o qué haremos. Es necesario llegar a un acuerdo mañana

De no alcanzar un acuerdo, el estallamiento en la UAEM no sería inédito, ya que a principios de 2022, los trabajadores se declararon en huelga al no recibir un aumento salarial.

Los trabajadores administrativos incluyen conserjes, secretarias y bibliotecarios, requieren ajustes en sus tabuladores salariales.