Granizadas y lluvias atípicas no han afectado los cultivos en Morelos

Hasta el momento, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) en Morelos no ha recibido reportes de afectaciones importantes en los cultivos tras las últimas lluvias caídas en el centro y norte del estado, algunas de las cuales estuvieron acompañadas de granizo. La titular de la Secretaría, Katia Herrera Quevedo, informó que no se han registrado daños significativos, aunque sí existen algunas afectaciones, pero no de gravedad.

"En términos económicos, aún no tenemos reportes de daños económicos. Si bien hay afectaciones, no llegan a ser consideradas como un desastre", afirmó.

Herrera Quevedo destacó que, más que causar daños, las recientes lluvias atípicas han beneficiado al campo, generando condiciones más favorables para el sector agrícola.