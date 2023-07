Graco me quiso involucrar en un homicidio: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo señaló a su antecesor Graco Ramírez de ser un personaje malo y perverso; lo acusó de intentar involucrarlo en el delito de homicidio cuando era alcalde de Cuernavaca.

“Me quería involucrar en un asesinato; él es una mala persona, y yo la verdad sí sufrí mucho porque este me intentó involucrar”, expresó Cuauhtémoc Blanco.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

En 2017 supuestamente intentaron relacionar a Blanco Bravo, entonces edil de Cuernavaca, con el asesinato de Juan Manuel García, quien era organizador de la Feria de la Primavera.

En su momento, el gobernador afirmó que el tema se había politizado y señaló a Graco Ramírez y a Rodrigo Gayosso de estar detrás de las acusaciones.

Lee también: Sin esclarecer asesinato del empresario García Bejarano

Dicho momento fue recordado por Cuauhtémoc este 28 de julio ante la nueva batalla que libra contra Ramírez Garrido-Abreu, luego de que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, señalara que el exfutbolista “es mejor gobernador de lo que fue Graco”.

El titular del Ejecutivo Estatal se defendió de los señalamientos hechos por Graco Ramírez, quien aseguró que Blanco Bravo está involucrado en actos de corrupción, además de calificarlo como un gobernador frívolo y ausente.

“Que me investiguen, que me investiguen, no tengo ningún problema, el señor está dolido porque le gané a su hijastro, es una persona mala y perversa. Quiere reaparecer”, dijo Blanco Bravo.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco, calificó a Graco Ramírez de ser una persona "mala y perversa", además señaló que su antecesor endeudó de manera millonaria el estado durante su gestión

📹: Enrique Domínguezhttps://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/RSVVgvU34T — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) July 28, 2023

Asimismo, lo acusó de endeudar a Morelos con más de 10 mil millones de pesos.

“Vean las obras que hizo él, la plaza de armas ahorita y el estadio Coruco Díaz, son malas obras. Le costó casi 700 millones la remodelación de un estadio, con eso haces un estadio nuevo”.

Advirtió que Ramírez Garrido-Abreu es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la adquisición de tres departamentos en Cuernavaca.

Reitera Cuauhtémoc: No tengo vínculos con la delincuencia

Luego de que el periodista Héctor de Mauleón publicara en su columna que el mandatario estatal fue el organizador de la reunión donde se tomó la fotografía publicada en enero de 2022 por El Sol de México, el mandatario nuevamente negó tener vínculos con líderes criminales o integrantes de la delincuencia organizada.

De acuerdo con el texto del periodista, supuestamente el diputado local Agustín Alonso Gutiérrez confesó su versión de aquella reunión celebrada en la parroquia La Asunción, en Yautepec, a la que fue invitado por el Gobernador a través de una llamada telefónica, a fin de arreglar sus diferencias con el Ray (entonces líder de una organización criminal).

Te puede interesar: Cuauhtémoc Blanco se reunió con líderes del narco en Morelos

Blanco Bravo asegura que la versión publicada es falsa y retó nuevamente a Alonso Gutiérrez a presentar las pruebas que dice tener.

“Que lo demuestre, es muy fácil hablar y yo se lo dije, que no voy a caer en provocación y no le voy a dar mucha importancia a Agustín, pero si la tiene, que la demuestre. Yo lo reto a que saque la grabación, a ver si es cierto que la tiene; yo nunca he hablado con él y por ahí a lo mejor sí hablé fue una o dos veces”.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco, de nueva cuenta "retó" al diputado local Agustín Alonso para que de a conocer los supuestos audios que revelarían que el mandatario convocó a la reunión con líderes criminales en la parroquia la Asunción de Yautepec



📹: Enrique Domínguez pic.twitter.com/M39aV5HdHY — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) July 28, 2023

En dicha columna se establece que Agustín, así como, otros políticos estuvieron en aquella reunión en la iglesia que estaba a cargo del párroco Juan Alvarado.

“Yo no tengo vínculos con la delincuencia organizada, yo tengo mis padres que me educaron, que sabes que si te metes con la delincuencia organizada vas a pagar las consecuencias, entonces, mi conciencia está tranquila, que investiguen todo lo que tengan que investigar”, externó Blanco Bravo.