Gobierno descarta implementar el “Hoy no Circula”

La entidad cumple con una buena calidad del aire, por lo que se descarta la implementación del programa “Hoy No Circula”, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), José Luis Galindo Cortés.

“Hoy en día, Morelos afortunadamente cumple, no rebasa los límites de partículas contaminantes y por eso el llamado a la ciudadanía a verificar en vez de estar pensando cómo no verificar o cómo erogar un programa que no es estatal”, expresó.

Explicó que el programa de verificación es federal e involucra a siete estados que pertenecen a la Megalópolis para cuidar la calidad del aire, y están incluidos los estados de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

José Luis Galindo refirió que la zona metropolitana de Cuernavaca es donde se tiene el mayor número de emisiones contaminantes y donde existe una mayor movilidad de automotores y aseguró que las cuatro estaciones instaladas en Cuernavaca, Cuautla, Ocuituco y Zacatepec y están encargadas de medir la calidad del aire, están funcionando al 100 por ciento.

Estos sistemas de monitoreo atmosférico ayudan a medir los índices de partículas contaminantes como las PM2.5 Y PM2.10 que se derivan de las emisiones de automóviles, industrias e incendios forestales. Los datos obtenidos son almacenados, procesados y enviados al Sistema Nacional de Información de Calidad de Aire (Sinaica), que pertenece al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc).









➡️ La SELECCIÓN de nuestro SEMANARIO DIRECTO en tu correo ¡SUSCRÍBETE!





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!





Local