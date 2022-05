Tres mil rutas reprobaron la revista mecánica

Solamente el 10 por ciento de las 30 mil unidades del transporte público con y sin itinerario fijo no ha pasado la revista mecánica. El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, afirmó que aquellas unidades que no pasen esta evaluación no podrán circular.

Además, aceptó que entiende el difícil momento por el cual atraviesan los concesionarios del transporte público que vienen saliendo de la pandemia, pero la supervisión de las unidades y atender las deficiencias producto de ésta deben ser atendidas, porque es un requisito para que pueda seguir circulando.

Este 24 de mayo estará reuniéndose con los transportistas para comunicarles que ninguna unidad estará circulando sino tiene el requisito de la revista mecánica. Víctor Mercado dijo que a pesar de la pandemia y del impacto que significó en muchos sectores, los transportistas se comprometieron a dar atención a sus unidades a cambio de aumentar la tarifa mínima del transporte en la entidad.

El funcionario confió que a muchas de las unidades que fueron revisadas se les pidió a sus propietarios sacarlas de circulación en virtud de que no cumplían con las especificaciones, “se les hizo saber a los propietarios que esas unidades no van a poder circular, hasta en tanto que no las reparen, yo entiendo su posición que no hay dinero para hacerlo y se complica, pero esta semana vamos a definir cuantas unidades tienen que reparar”.

Recordó que por la pandemia los transportistas recibieron apoyos, hoy aún veremos de qué manera se les puede apoyar, aunque no se ha propuesto nada para las casi 30 mil unidades del servicio público.





