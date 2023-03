Gobernador reconoce el abandono de las carreteras de Morelos

El Gobernador del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, reconoció el abandono de las carreteras de la entidad, señaló que se requieren mil 200 millones de pesos (mdp) para atender este rezago de las vías de comuniación, pero irán poco a poco trabajando en elló, declaró al advertir que son los diputados locales los responsables del presupuesto.

El mandatario estatal encabezó la inauguración de obras en la calle Valentín Gómez Farias de la colonia Benito Juárez del municipio de Zacatepec donde se invirtieron 4 millones 903 mil 777.83 pesos para la obra que abarcó 2 mil 362 metros cuadrados de pavimentación.

Entrevistado sobre su gira de trabajo por la zona sur del estado, Cuauhtémoc Blanco señalo que estuvo primero en la Mesa de Seguridad, después se fueron a Amacuzac y luego llegó a Zacatepec para entregar la obra; el Gobernador manifestó estar contento porque se están entregando las obras que se vieron el año pasado en reuniones previas de trabajo con los presidentes municipales: “hoy es una realidad, se les están realizando las obras”.

Reconoció que no son obras grandes, pero para él estas obras son las más significativas, las que la gente quiere y han deseado durante mucho tiempo, las que han querido gestionar y no se los había escuchado, pero hoy por hoy con la comunicación que hay con el presidente municipal se están inaugurando esta obra para ellos.

Blanco Bravo fue cuestionado durante la entrega de la obra en Zacatepec sobre la infraestructura carretera de Morelos, a lo que el mandatario estatal respondió que "ya se está trabajando porque son carreteras que han estado mucho tiempo abandonadas, pero que van a seguir trabajando en lo que se pueda porque es muchísimo dinero, lo que se tiene que invertir son más de mil 200 mdp en tramos carreteros que siempre han estado abandonados, pero que se van a ir realizando las carreteras poco a poco".

El Gobernador no dio la cifra de lo que se va a invertir este año porque "son los diputados los que van a manejar el recurso y todavía no sabemos cuáles obras serán aprobadas". Aunque en el primer trienio de su Gobierno, época en la que tuvo el Congreso Lcoal a su favor, tampoco hubo grandes cambios en la infraestructura carretera.

Durante su campaña por la gubernatura de Morelos, Cuauhtémoc Blanco prometió a comerciantes la reconstrucción del Mercado municipal Lázaro Cárdenas, luego 3 años y seis meses de esa promesa no se ha podido terminar la obra, ya que siguen esperando los recursos del Gobierno Federal, por lo que cuando vio a la dirigente de los locatarios el jefe del Ejecutivo Estatal le dijo: “te quiero decir que no te preocupes, que estamos viendo lo del mercado”; además, afirmó que ya se hicieron las gestiones y están esperando a que se haga el proyecto.

“Hace mes y medio estuve con el Presidente y dijo que ya estaba lo del mercado, ya está el proyecto”, aseguró el mandatario estatal al tiempo que pidió no hacer caso de las declaraciones de la diputada Luz Dary a quien tachó de ser enemiga del Gobierno del Estado: “diciendo cosas que no son y echándome en contra de la gente del mercado, porque acuérdate que esa diputada está en contra del Gobierno del Estado y estaba tratando de localizar al secretario para hacer esta obra del mercado y eso es importante que no se dejen engañar por la diputada”.

Blanco Bravo también comentó los cuestionamientos de los diputados locales de Morelos respecto a las "obras chiquitas" promovidas por el Ejecutivo Estatal, “imagínense hacer obras como como esa que se ésta cayendo”, dijo refiriéndose al estadio Agustín 'Coruco' Díaz: ”se está cayendo el estadio son 800 millones de pesos invertidos ahí, ese dinero, ese dinero lo hubiéramos ocupado para otras cosas y lamentablemente eso dijo el diputado Agustín Alonso, que quiere que hagamos estas obras, acaparar la lana y como se dice vulgarmente terminar chingándolo y eso no lo vamos a hacer nunca nosotros, no somos así”.

El Gobernador llamó a tener cuidado en el voto para el 2024, porque "ahí vienen los buitres pidiendo el voto y nomás aparecen aquí para pedir el voto y después desaparecen porque no es justo lo que están haciendo estos diputados", aseveró al advertir que a 17 presidentes municipales no les dieron obras.





