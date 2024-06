Funcionaria de Tlaltizapán agrede a periodista Perla Selene Aguilar

La periodista Perla Selene Aguilar Figueroa fue agredida por una de las funcionarias de la encargada de la mesa de Atención Ciudadana del municipio de Tlaltizapán, identificada como Celeine Díaz Huicochea este martes.

Los hechos se registraron cuando la reportera intentó entrevistar a un grupo de elementos de Seguridad Pública que fueron despedidos, según afirman, de forma injustificada.

Sobre los hechos, una vez que la reportera ingresó a las oficinas del Ayuntamiento la funcionaria Celeine Díaz se acercó para exigirle de manera prepotente que deje de grabar para, posteriormente, arrebatarle el teléfono y tomarla del cabello.

"El día de hoy, como cualquier otro día, acudo a realizar mi trabajo periodístico, nos denuncian que habían sido despedidos algunos policías, hicimos la nota, estaba realizando lo que eran tomas del Ayuntamiento, aspectos del Ayuntamiento, en este caso de Recursos Humanos, que es el área de donde salen los despidos, cuando llega una funcionaria que tengo entendido se llama Celeine, que me pregunta adónde vas y me pide que deje de grabar, me toma del cabello del lado izquierdo y me arrebata mi teléfono".

Pese a que en el lugar se encontraban elementos policiacos, no detuvieron las agresiones contra la reportera, quien pedía a la funcionaria que le regresara su teléfono, sosteniéndola de la blusa.

Tras los hechos, la reportera levantó una denuncia ante el Ministerio Público de Tlaltizapán por las agresiones recibidas y atentado contra el derecho a la libertad de expresión.

Días previos a la elección del 2 de junio, la reportera había evidenciado que en las oficinas de Protección Civil del municipio, en plena veda electoral, guardaban despensas, lonas, playeras y material de promoción del alcalde Gabriel Moreno Bruno, quien buscaba la reelección.

Desde ese día, Perla ha sido víctima de constantes amenazas telefónicas y agresiones en redes sociales, por lo que, luego de levantar la denuncia, recibió una pulsera de pánico como medida de protección que activó este día; sin embargo, los elementos que la resguardan llegaron 15 minutos después de la agresión.