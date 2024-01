Fiscal Juan Salazar Núñez aún quiere ser magistrado del TSJ

Juan Salazar Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Morelos, confirmó que volverá a postularse para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por lo que de ser necesario nuevamente solicitaría licencia a su cargo en cuanto el Congreso del Estado emita la convocatoria correspondiente.

El fiscal anticorrupción aclaró que para postularse se tendrían que dar las condiciones necesarias para dejar el cargo y participar, con el objetivo de que no se repita el conflicto que hubo con la Fiscalía General del Estado (FGE) durante su ausencia de septiembre a noviembre de 2023.

“En el momento en el que salgan las convocatorias haré del conocimiento de la opinión pública si participo y si pido nuevamente licencia, esperaré que estén las condiciones para que no se genere ninguna problemática y así estaría participando”, expresó el funcionario.

Cabe recordar que luego de que Salazar Núñez presentara el año pasado su solicitud de licencia en la FGE fue nombrado a Isaías Rodríguez Moreno al frente de la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, este último cuenta con un amparo para evitar ser detenido por las presuntas irregularidades en su designación como Fiscal.

Juan Salazar comentó que una vez que se emitan las convocatorias correspondientes hará públicas sus aspiraciones y de ser necesario nuevamente dejará su cargo al frente de la Fiscalía Anticorrupción.

Asimismo, confirmó que retomó su puesto para darle estabilidad al organismo, en el cual incluso algunos de sus colaboradores no cobraron sus salarios por alrededor de 40 días; el Fiscal reiteró que fue ratificado en el cargo hasta 2025.

“Me reincorporé a la Fiscalía Anticorrupción e incluso el fiscal general tuvo a bien el nombramiento que se ratifica en el cargo hasta 2025”.

El funcionario señaló que actualmente el organismo trabaja con normalidad, de la mano de otras instituciones, y adelantó que sus intereses personales no estarán por encima de la Fiscalía.

“Eso lo hice para restablecer algunas situaciones, algunas circunstancias que estaba atravesando la Fiscalía Anticorrupción, hay actualmente normalidad en las actividades de la institución. Estamos trabajando con todas las instancias encargadas del combate a la corrupción y ningún interés personas podrá estar por encima del interés público”.

Investigaciones en curso en la Fiscalía Anticorrupción

Sobre la presunta venta de magistraturas en 5 millones de pesos, Salazar Núñez señaló que como exaspirante no le consta esa determinación, sin embargo, para evitar un posible conflicto de interés se alejó en de esas investigaciones.

Agregó que las indagatorias están a cargo del vicefiscal Edgar Núñez Urquiza, quien en su momento informó que iniciaron la labores de oficio luego de los señalamientos del presidente de la Asociación de Agentes y Exagentes del Ministerio Público, Omar Alexandro López Ortiz.

“Ningún diputado me pidió algún recurso, no tengo conocimiento personalmente. Jamás vi algo como eso... Hay una carpeta de investigación en la cual no estoy intervenido por obvias razones, tampoco quiero pronunciarme al respecto porque es posible que vaya a participar en la siguiente convocatoria que se haga”, explicó.

En 2025 dos magistraturas deberán quedar disponibles en el Poder Judicial de Morelos, vacantes a las que aspira Salazar Núñez.





