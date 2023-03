Feminicidas perderán hasta patria potestad de sus hijos en Morelos

Las legisladoras locales, Tania Valentina Rodríguez Ruíz y Paola Cruz Torres presentaron la iniciativa de Ley Monzón, la cual tiene como objetivo proteger el derecho de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad a una vida libre de violencia, en relación con presuntos feminicidas, lo que alude a las causales de la pérdida de la patria potestad, es decir: "cuando el que la ejerza es condenado judicialmente por los delitos de feminicidio o tentativa de feminicidio en contra de la madre o alguna mujer familiar en primer grado".

Previó a la presentación ante el pleno, la legisladora Cruz Torres comentó que la denominada Ley Monzón, aprobada por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla el pasado 02 de marzo, fue propuesta por la diputada del Partido del Trabajo, Mónica Silva Ruíz, que incluye una reforma al Código Penal y Civil de aquel estado que suspende la patria potestad a posibles feminicidas y la quita si se confirman las sentencias.

¿Cómo surge esta ley?

La Ley Monzón tuvo su origen a raíz del feminicidio de la abogada penalista y activista de los derechos de las mujeres, Cecilia Monzón Pérez, ocurrido el 21 de mayo de 2022, en San Pedro de Cholula, estado de Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla señaló a la expareja de la víctima, Javier López Zavala, como presunto autor intelectual del crimen.

La diputada, Rodríguez Ruíz señaló que: “La violencia feminicida no para, pero saben qué: no nos vamos a resignar, no nos vamos a callar. Vamos a seguir luchando”.

Rodríguez Ruíz enfatizó que el caso de Cecilia Monzón Pérez, no es un caso aislado más, pues su terrible asesinato visibilizó la necesidad de proteger a los menores de edad de los feminicidas y la obligatoriedad del Estado de garantizarles un espacio seguro.

“Le debemos a Cecilia, así como a todas las mujeres víctimas de feminicidio, la protección de los derechos de sus hijas e hijos”, expresó.

La iniciativa presentada por ambas legisladoras propone modificaciones a los Artículos 247, 249, 250, 255 y 257 del Código Familiar y el Artículo 213 Quintas del Código Penal, ambos del Estado de Morelos.







