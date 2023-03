Falta concientización para que la menstruación sea digna

Es necesario que los legisladores investiguen para comprender la llamada "Licencia Menstrual", señaló Estefani Ernestina Herrera Aguirre de la Colectiva Atlzihuatl.

“Hace falta investigación en torno a los síndromes que están relacionados con el ciclo menstrual, falta entender por qué las mujer viven con dolor y esto es normalizado, incluso desde la ciencia”, opinó Estefani Ernestina.

Aseguró que hay una deficiencia en la divulgación de información sobre el ciclo menstrual, lo cual es natural en las mujeres, sin embargo para Atlzihuatl, esta iniciativa es un intento acertado que abonará a la disminución de la desigualdad.

La licencia menstrual fue presentada y aprobada con 45 votos a favor, el pasado martes 14 de febrero, en la Cámara de Diputados Federal; en Morelos, la diputada Andrea Gordillo expusó la iniciativa ante el Congreso local durante la última quincena del mes de febrero.

En este sentido, Herrera Aguirre agregó que falta concientización y sensibilización en la sociedad, para que los líderes políticos tomen decisiones más acertadas, ya que el tema no estaba disponible para debatir, hablar o exponer.

“Es un tema que tiene que ser dialogado en lo público y político, porque esos temas eran considerados sólo para las mujeres”, comentó.

Sobre las opiniones entorno la iniciativa, comentó que aquellos que califican como injusto que las mujeres puedan faltar al trabajo debido a su “periodo”, dejan ver la falta de educación que hay entorno al tema.

Además, consideró que a pesar de aprobar la iniciativa en todo el país, no servirá si socialmente es un tema rechazado o visto con indiferencia, de no tomar cartas en el asunto, la “Licencia menstrual” no tendrá un efecto positivo en la sociedad, sentenció.

La iniciativa considera reformas a la Ley Federal del Trabajo e incluir una licencia para los casos de dismenorrea primaria y secundaria (menstruación dolorosa atribuida a su condición misma o una patología) para permitir que las mujeres puedan ausentarse de su empleo con goce de sueldo.

Las estadísticas del INEGI señalan que hasta 2020, las mujeres representaban más de la mitad de la población en el país, con un total de 64 millones 540 mil 634 mujeres.







