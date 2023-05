Fallido, el modelo centralista de Salud: Andrea Gordillo

La legisladora Andrea Gordillo Vega dijo estar en contra de la centralización del sector Salud, al considerar que existen deficiencias, falta de equipo y sobre todo medicamentos.

El pasado mes de abril la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), dando paso a la formalización del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).

Al respecto, la diputada presidenta de la Comisión de Salud, refirió que sin duda el Insabi fue un tema fallido, y no hay día que no reciba una queja por temas de salud.

"Centralizar el tema de salud no se debería permitir, si de por sí no contamos muchas veces en los hospitales con las herramientas necesarias, de aquí a que nos surtan estos medicamentos, estas herramientas, va a ser demasiado difícil".

La diputada hizo un llamado respetuoso al secretario de Salud y al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo a que piensen y estén consientes del servicio de salud que les hace falta a los ciudadanos.

"El Insabi fue un intento fallido, que aprendan de ahí para que en el IMSS–Bienestar lo apliquen de mejor manera, que haya protocolos, que haya reglamentos y que se sigan de manera correcta".

Destacó la legisladora que recientemente sostuvo una reunión con la delegada de IMSS en Morelos, con quien hablo de la preocupación del desabasto de medicamentos y que se dé una adecuada atención a los derechohabientes.

Además, destacó que se brinda un deficiente servicio en las unidades médicas del ISSSTE, lo cual se observa en las quejas ciudadanas que reciben.

"Quieren centralizar y no pueden operar a una persona de forma urgente, porque no existen las herramientas adecuadas, es grave. Hago este llamado respetuoso a las autoridades, que tomen en serio este papel porque con la salud no se juega", finalizó.