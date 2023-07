Acusan limitantes en registro de aspirantes a la presidencia de México

En un intento por diversificar el panorama político, Ana Burgos activista y originaria de Cuautla, buscó su registro como candidata presidencial por el Frente Amplio por México, coalición de partidos políticos que incluye al PRI, PRD y PAN. No obstante, su experiencia no fue la esperada, según lo reveló este 14 de julio.

“Como ciudadanos buscamos procesos democráticos que realmente nos tomen en cuenta. Nos encontramos con que no es así porque los mismos partidos de siempre siguen cooptando estas formas de hacer democracia. No se nos da el registro a mí y a otros participantes porque no tenemos una trayectoria política. Esto es absurdo", declaró Burgos.

La activista relató que el periodo de registro estuvo limitado a solo unos días y las horas disponibles eran insuficientes para quienes, como ella, no residían en la Ciudad de México.

Agregó que la falta de información clara sobre la necesidad de hacer una cita previa supuso otra barrera para los aspirantes.

Emmanuel Ruiz | El Sol de Cuautla

Ana Burgos logró registrarse, pero al día siguiente de cerrarse la convocatoria, se dieron a conocer los nombres de quienes competirían para ser el representante del frente.

"Al resto no se nos avisa hasta tarde en la noche que no pasamos debido a que no tenemos una representación nacional en la vida política", lamentó.

En febrero de 2023, Ana Burgos fue una de los tres campesinos que emprendieron una caminata desde Anenecuilco, tierra de Zapata, a la Ciudad de México para exigir al gobierno federal responder a las necesidades del campo morelense.

A pesar de los obstáculos encontrados en este proceso, la activista se mostró resuelta a seguir luchando.

“Claro que sí, es nuestro derecho como ciudadanos. Necesitamos arrebatar estos espacios porque quién conoce mejor las necesidades del pueblo que nosotros mismos", afirmó.