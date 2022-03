Exhorta al fiscal a hacer cambios en la Fiscalía especializada contra Feminicidios

Morelos en el último lugar del estado en la atención a los Feminicidios reconocer el presidente de la Barra de Abogados en el Estado de Morelos, Cristian Iván Velazco Alcoser, quien dio a conocer que ya se hizo el llamado al Fiscal General para que atienda estos casos de impunidad.

Este nueve de marzo durante la entrega de reconocimientos en Jojutla a Mujeres de todo el estado, la Barra de Abogados de Morelos, que preside Cristhian Iván Velasco Alcocer, Elizabeth Martínez Solís, como Secretaria de la Barra, galardonaron a; Martha Yasmín Hernández Fabián, María de la Luz Landa Gómez, empresaria y funcionaria de Jojutla y Liliana Díaz de León Zapata vocal ejecutiva del INE.

Entrevistado, Velasco Alcoser quien además de presidir la Barra de abogados, también preside la Federación del Colegio y Asociación de profesionales del Estado de Morelos, hablo del orgullo porque por primera ocasión, esta entrega se hiciera en conjunto con el Ayuntamiento de Jojutla, ya que normalmente sus eventos son independientes, pero con el alcalde de Jojutla Juan Ángel Flores se tiene la apertura, vamos a trabajar en conjunto, dando asesorías jurídicas al ayuntamiento. Ahí dio a conocer que también se entregó la presea Dolores Avilés a nuestra compañera Azalia “N”, que fue la ganadora.

Cuestionado en torno a su opinión ante el severo rezago e impunidad que impera en la Fiscalía en torno a los feminicidios y denuncias de mujeres violentadas, reveló que precisamente en el marco del Día Internacional de la Mujer se exhortó al Fiscal General en un evento desde la Universidad Mexicana de Educación a Distancia a atender ese rezago.

“Reiteramos que no sabemos qué compromiso allá y con la Fiscal de Feminicidios, pero no está dando resultados, somos el último lugar a nivel nacional” dijo en torno a la marcada impunidad que impera en la serie de casos de mujeres asesinadas y agregó:

“y si una persona está en un cargo y no está cumpliendo los objetivos, lo invito a que haga cambios, yo creo que como titular de la Fiscalía General, y con él nombramiento como titular de la fiscalía, debe demostrar que el compromiso es con la ciudadanía” dijo al recodar que el Fiscal General fue nombrado por el Congreso del estado, lo pusieron en el cargo, dejaron a alguien que va a velar por los intereses de la ciudadanía.

“No queremos una mujer más asesinada, que su feminicidio quede impune” dijo al recordar el caso que se registró a finales del mes de enero, que mataron a una mujer en Temixco en clara alusión a Ana Luisa Garduño Juárez, “la señora que falleció llevaba años de luchar, en demanda de justicia para su hija que también fue asesinada, y no se logró nada y le costó la vida eso” dijo al manifestar que en Morelos ya no queremos esa impunidad.

Y desde esta zona sur del estado, lanzó un nuevo exhorto; “exigimos al Fiscal General, que dé resultados a la brevedad y si esta persona, la licenciada Betanzos, no está dando los resultados requeridos por la ciudadanía, que la cambie, tiene mil 500 abogados entre su personal y no puedo creer que entre todos esos no haya uno capaz, una abogada que pueda con la fiscalía especializada contra los feminicidios, está demostrando que la que esta, no da resultados, no puede dejar un personal que no ésta dando resultados.”