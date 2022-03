8M | ¿Dónde están las diputadas de Morena?

En el Parlamento de Mujeres 2022 organizado por el Congreso local se escucharon las voces de 10 mujeres de la sociedad civil que exigieron un alto a las violencias que las mujeres enfrentan en Morelos.

La primera en hacer uso de la tribuna fue Catalina Pimentel Mejía, quien se refirió a los múltiples tipos de violencia que padecen las mujeres y las niñas, siendo la más extremas e irreversible la feminicida, y en cuyo marco la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer opera en ocho municipios morelenses desde el 10 de agosto de 2015, pero a la fecha las muertes violentas no han disminuido como se esperaba.

Como ciudadana, mujer y madre, Claudia Leticia Jiménez Santiago expuso la necesidad de contar con una legislación sobre la violencia vicaria en Morelos para erradicar la violencia de género y buscar la igualdad de género, pero también como un recurso primario a sus derechos sexuales y reproductivos, “las sociedades más desarrolladas privilegian la crianza sin violencia”; cuestionó que haya tolerancia a la sustracción parental cuando el recurso más valioso son los niños y niñas, y que la vida de las madres sea convertida en un calvario para lograr la ubicación y recuperación de sus hijos e hijas.

Romina Aimé Carrillo Bringas, de 19 años de edad y estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, puso a consideración del Congreso del estado una propuesta para instar a los diputados locales a que, en un esfuerzo en conjunto, se mitigue la violencia de género; señaló necesario retomar el trabajo al seno de la familia para que desde ahí se forjen personas con valores bien cimentados, donde haya igualdad entre el hombre y la mujer, porque el problema se debe tratar desde la raíz.

En su oportunidad, la ciudadana Ixkandeox Martínez Mendoza dijo que la violencia política de género vulnera los derechos político electorales de las mujeres y supone una serie de violaciones a derechos humanos; consideró que a fin de resarcir los daños de atraso político y social que ha generado la exclusión de las mujeres, el Estado y las instancias político gubernamentales tienen la obligación de generar acciones afirmativas, estrategias y políticas públicas que garanticen, promuevan e impulsen la participación política femenina en todos los ámbitos de la administración pública.

Al hacer uso de la palabra, Serena Ramírez Piña se pronunció porque las voces de las mujeres tengan representación en puestos públicos en cualquiera de los tres poderes del Estado, indicó que merced a las acciones afirmativas es una realidad en Morelos la participación de mujeres trans en cargos de elección popular y señaló la necesidad de trabajar en políticas públicas que no solamente ayuden a evitar la violencia en contra de ellas, sino también, gestionar una salud digna para la comunidad trans.

La ciudadana Martha Isabel Tiscareño Melchor disertó en torno a la violencia de género que padecen las mujeres usuarias del transporte público, a través de conductas de acoso y abuso sexual y reveló que en México, seis de cada 10 mujeres han padecido violencia en el transporte público. Exigió a las y los diputados la creación de leyes “para proteger a niñas y mujeres” del acoso en sitios públicos y los instó a “generar instrumentos legales que nos garanticen nuestros derechos”, además de proponer el establecimiento de un “transporte público exclusivo para mujeres”.

En su momento, Martha Paola Sánchez Orozco planteó la necesidad de generar una cultura corporativa, donde las mujeres con discapacidad “podamos sentirnos involucradas respetadas y valoradas”, pues aunque “estamos incluidas en todos los tipos de violencias a los que se ha hecho referencia en este parlamento, no estamos en la leyes", por lo cual planteó legislar para reformar y armonizar las diferentes leyes que existen. Asimismo, propuso un programa de mujeres en discapacidad con igualdad, ya que aseguró “no se ha reconocido lo suficiente la discriminación combinada” de género y discapacidad.

Estela Rodríguez Francisco, oriunda del municipio de Xoxocotla, consignó que uno de los principales problemas que se viven en sus comunidades “es que las instituciones gubernamentales no nos dan una certeza jurídica para establecer un trato digno a las mujeres de las comunidades indígenas. Pidió que “no se excluya ni desproteja a las asociaciones civiles que salvaguardan” los derechos de las mujeres originarias, asimismo, solicitó la creación de un fondo económico exclusivo “para ayudar a las mujeres dentro de estas comunidades indígenas”.

Irinea Citlali Ramos Balderas, también originaria de Xoxocotla, cuestionó la ausencia de seis diputadas, quienes no asistieron a la sesión y se dirigió a las mujeres ahí presentes: “estar aquí no es un privilegio, es un derecho. Este es nuestro recinto”, y manifestó que “muchas de nosotras salimos a votar por ustedes diputadas, creyendo que iban a estar legislando en todo momento”. Asimismo, hizo un llamado para “seguir construyendo camino entre todas para poder seguir avanzando” y les recordó a las legisladoras que hay “muchas mujeres detrás de ustedes, y si es necesario estamos dispuestas a salir y seguir luchando, no están solas”, sin embargo, lamentó “pero muchas no están aquí”.

Katery Isamara Castillo Urióstegui hizo un “llamado enérgico” a los representantes de la Legislatura “a respetar el derecho de decidir sobre nuestro propio cuerpo, a no ser criminalizadas por decidir sobre nuestros proyectos de vida y, en esencia, a poder ser tratadas con dignidad en aquellos casos en los que decidimos abortar”. Por tal motivo, instó “a las autoridades de este recinto Legislativo” a observar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la no criminalización del aborto y exhortó a Morelos a “despenalizar esta práctica”.

Adriana Mújica Murias, activista y ex diputada local, a quien se le concedió el uso de la voz a petición de las diputadas de Morena, solicitó a la actual legislatura una serie de adecuaciones al marco jurídico, entre ellas la despenalización del aborto, revisar el delito de violencia familiar en el Código Penal e incluir en él todos los tipos de violencia que contempla la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado; designar a la nueva titular del Instituto de la Mujer para el estado, además de reinstalar el Espacio de Interlocución Ciudadana con organizaciones de mujeres que trabajan para el avance de los derechos humanos.

Así, convencidos de honrar el Decreto 1269, publicado el 27 de julio de 2011 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4906, en el que se instruye la realización de la Sesión Solemne y el Parlamento de Mujeres en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este martes 8 de marzo, las y los diputados integrantes del Congreso de Morelos llevaron a cabo el acto protocolario para conmemorar esta fecha.

Las diputadas Andrea Valentina Gordillo Vega, Luz Dary Quevedo y Verónica Anrubio Kempis también hicieron uso de la tribuna con base en el acuerdo que previamente habían establecido legisladores de dar voz a las diez diputadas de la legislatura, además de las diez mujeres que representaron a la sociedad civil.

Ceden diputadas sus espacios a activistas y líderes sociales

Diputadas de Morena explicaron que decidieron no acudir a la sesión solemne de este 8 de marzo con motivo del Parlamento de las Mujeres 2022 para cederles su espacio en tribuna, a activistas y líderes sociales.

Ante el vacío que hicieron las legisladoras de Morena y sus aliadas, posterior a la sesión, a través de un boletín de prensa explicaron: "El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del estado de Morelos, tomó la determinación de no acudir este 8 de marzo, a la sesión del Parlamento de Mujeres para permitir que este espacio, originalmente creado para dar voz a la sociedad civil, fuera ocupado para que activistas y líderes sociales tomen la tribuna para expresarse libremente, explicó la diputada Paola Cruz Torres, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Morelos".

La legisladora agregó que en la sesión solemne, "se pretendía acotar la participación de las legisladoras a un programa donde no existieran discursos a modo en un formato controlado".

Por ello, asegura, "para devolver el espíritu original a este espacio plural, es que decidimos ceder nuestras participaciones para ampliar el espectro de la sociedad civil que tuviera oportunidad de elevar su voz en el recinto legislativo sin ser acotado”.

Las diputadas de Morena no asistieron al Parlamento de Mujeres 2022 pero sí participaron en el acto encabezado por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco con motivo del Día Internacional de la Mujer; la única legisladora que se reincorporó posteriormente a la sesión solemne, fue la diputada del PES, Mirna Zavala Zúñiga.





