Estudiantes buscan crear ventilador artificial

Estudiantes de la Ingeniería de Robótica y Sistema de Manufactura de la Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, trabajan actualmente en la elaboración de prototipos para poder manufacturar un ventilador artificial que sea donado a las autoridades del municipio para contar con herramientas que les permitan atender o brindar atención a pacientes que sufran Covid-19, informó el director de la ESSY, Guillermo Raúl Carbajal Pérez.

Carbajal Pérez señaló que estudiantes y catedráticos de la ESSY actualmente han estado trabajando en la elaboración de prototipos para con ello poder establecer los insumos que estarán utilizando para su elaboración, aunque resaltó que, debido a la situación actual, hay muchos de estos que sus costos se han elevado y otros más están escasos.

“Sabemos que los ventiladores son muy caros, y los insumos en realidad actualmente están muy elevados, por lo que el material por el momento no lo hemos podido conseguir, pero en tanto los alumnos y catedráticos trabajan en elaborar un prototipo, espero que en unos días ya concluyamos esa etapa para, para iniciar a trabajar en ello”, detalló el director de la ESSY.

Este ventilador explicó el directivo se tiene planeado elaborar y concluir para ser donado a las autoridades del municipio de Yecapixtla, ya que en ese municipio se encuentra albergada la Escuela de Estudios Superiores, y se entregará para que en caso de que sea necesario por casos que se tengan en ese municipio por Covid-19 cuenten con el equipo para apoyar a los pacientes.

“Actualmente estamos haciendo varias pruebas, porque no es sencillo, tenemos un prototipo, pero no nos da lo que nosotros queremos, además de que el material que se va a necesitar no los estamos encontrando, entonces nosotros estamos haciendo las piezas con lo que tenemos en la misma escuela, y/o de lo que tienen en sus propias casas para el uso de sus clases, en cuanto nosotros tengamos lo daremos a conocer”, explicó el directivo.

Señaló que esperan que ya en próximos días se concluya el prototipo o modelo del ventilador que será manufacturado por los estudiantes y catedráticos, y darlo a conocer para establecer un tiempo en el que podrá concluirse y así poder entregarse a las autoridades municipales