[Especial] La radio, el medio más democrático

Donde no hay luz, donde no hay caminos, donde no se habla el español, en todos los lugares, en todos los rincones, siempre habrá una personas que a su lado tenga una radio, para escuchar música, para informarse o simplemente para sentirse acompañado.

De acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la radio es un medio de comunicación único para celebrar la diversidad humana, además de que constituye una plataforma para el discurso democrático.

Hoy en día, la radio sigue siendo el medio de comunicación más usado en todo el mundo, por lo que su capacidad de llegar al mayor número de público, la convierte en una herramienta indispensable para dar forma a la experiencia de la sociedad en la diversidad.

Carlos Félix Gaxiola, presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Nacional de Locutores de México en Morelos, recordó que la radio nació en la década de los años 20, como radio experimental, teniendo su auge entre 1930 y 1940.

"Fue hasta los años 50 que nace la Frecuencia Modulada (FM), ahí aparecen también los Djs, quienes tocaban sus discos en las grandes tornamesas".

Posteriormente la radio se volvió como un medio de comunicación hablada, siendo después del sismo cuando empezó a tomar mayor fuerza, ya que la gente pedía estar informada, y el radio era la forma de hacerlo, pues llegaba a todas las comunidades y con un costo muy bajo.

"La gente decía cuando apareció la televisión que el radio iba a desaparecer, pero no ha sido así, como tampoco han desaparecido los periódicos por internet".

Sin licencia no

Para trabajar en la radio, quien esté atrás del micrófono debe de tener credibilidad, deben de regresar a lo básico, ya que actualmente se ha deformado mucho el idioma, "se dicen malas palabras, no hay respeto, y no queda claro que no es hacerse el gracioso, sino darse cuenta que lo que se diga y salga al aire, es lo que la gente va a repetir, hay que ser más profesionales".

Fue en el 2016 cuando el gobierno federal informó, a través de la Secretaría de Educación Pública, que se eliminaría el requisito de obtener un certificado o licencia de locución, comentarista o cronista para ejercer en las radiodifusoras y televisoras mexicanas.

Esta licencia era un requisito para garantizar calidad en el manejo de la información a través de los medios masivos por parte de quienes estaban detrás de un micrófono al aire.

Carlos Félix califica esta eliminación como un grave error, "eso esta malbaratando la profesión, le ha quitado rigor a quienes hacen uso de los medios de comunicación. Se debería de volver a aplicar el examen de oposición para que en vedad se valore la importante de tener esta responsabilidad ante el público".

13 de febrero

En el 2011 el Consejo Ejecutivo de la UNESCO recomendó a la Conferencia General que se proclamara el Día Mundial de la Radio, sobre la base un estudio de viabilidad.

Con base a ello se realizó un proceso de consulta dirigido a las asociaciones de medios de radiodifusión; las emisoras públicas, estatales, privadas, comunitarias e internacionales; los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas; las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el tema; las universidades, las fundaciones y los organismos bilaterales para el desarrollo, así como las Delegaciones Permanentes y las Comisiones Nacionales de la UNESCO

A contar con la aceptación de la mayoría de ellas, la Directora General de la UNESCO propuso la fecha del 13 de febrero, día en que se creó Radio Naciones Unidas, en 1946, para conmemorar el Día Mundial de la Radio.

Para este año, en el Día Mundial de la Radio, la UNESCO hace un llamado a todas las emisoras de radio para defender la diversidad, tanto en sus redacciones como en las ondas radiofónicas.

La radio como medio de comunicación

Félix Gaxiola, ganador del Premio Nacional de Locución en el 2018, reconoció que la radio sigue siendo el medio más democrático que existe, "es un medio gratuito que llega a mucha gente, llega a donde no hay luz, donde no hay energía electica, pero que pueden escuchar la radio con una simples pilas".

Dijo que hoy en día existe muchas formas de hacer radio, como las comunitarias, las educativas y culturales, y las comerciales, por lo que seguirá estando presente por muchos años más.

Los retos

La evolución que ha tenido la radio ha sido en torno a la tecnología, ya que actualmente existen equipos o consolas más grandes, además de que es más fácil reproducir el audio en una computadora.

Esto ha hecho que haya despido de operadores de cabina, pero aun así la radio ha logrado sobrevivir.

Carlos Félix dijo que uno de los grandes méritos de la radio es que es instantánea, eso la ha llevado a hacerle competencia a las redes sociales, sin embargo, el reto que tiene la radio es seguir produciendo contenidos suficientes, útiles e interesantes para que el público la prefiera por encima de otros medios.

Trayectoria

Carlos Félix Gaxiola es locutor, periodista y comunicador, inició su carrera cuando apenas era un niño en el estado Sinaloa siendo actor radiofónico, fue ahí donde agarró el gusto por la radio, "empecé a hacer voces y personajes, e iba cada sábado, eso me ayudó para conocer el medio de comunicación más importante que hay, la radio".

En Morelos llegó siendo joven; empezó a trabajar en programas infantiles, luego en programas juveniles y así siguió en los de música, opinión, noticieros y de eventos políticos, culturales y sociales.

Con más de 30 años de experiencia, Félix Gaxiola ganó el Premio Nacional de Locución (2018), asimismo, estuvo en la coordinación general del Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRyT), y actualmente es presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Nacional de Locutores de México en Morelos.