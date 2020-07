[Especial] La Anticorrupción, historia de fracasos

Para organizaciones no gubernamentales, actores políticos y sociedad en general la Fiscalía Anticorrupción simplemente es un ente que no ha sido de utilidad para el combate al mal uso de recursos, y a la deficiente actuación en el ejercicio público. Además que su labor de encarcelar a quienes en el deber público son señalados de actuar no con transparencia; sin embargo la fiscalía que encabeza, Juan Salazar Núnez informó que los casos allí están, y es la lentidad del proceso judicial si los expedientes no avanzan, además que los imputados también han realizado su defensa.

Roberto Salinas, coinvestigador del centro “Morelos Rinde Cuentas”, comentó que ha sido mucha la insistencia por parte del centro del cual forma parte; “no hay datos porque no han querido transparentar la información que les hemos pedido; tanto a la Fiscalía General como a la Anticorrupción hemos solicitado el número de carpetas y delitos, fecha en que inicio, estatus, monto del presunto en caso de que sea corrupción, monto del presunto daño; cuántos casos se están siguiendo y en qué estatus, para saber si están parados o han avanzado y cuántos años o meses llevan, pero no han querido dar información”. Señaló que ya son más de dos años en donde no se pueden saber esos datos relevantes.

Por lo tanto la ciudadanía no puede saber esta información; calificó como lamentable que no se puedan saber los proceso de una institución pública, sobre lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Es por eso que confió que mientras exista esa opacidad será difícil exigir una rendición de cuentas de instituciones como las fiscalías.

Actualmente se recaba información sobre algunos funcionarios del municipio de Cuernavaca, por lo que derivado de la negativa de información por parte de distintas áreas del ayuntamiento de Cuernavaca, el lunes 13 de julio se realizó un cateo autorizado por un juez, para obtener únicamente la información relacionada con esos servidores públicos.

SON MUCHOS LOS CASOS

Sin embargo para la Fiscalía Anticorrupción hay un trabajo que están haciendo y resulta ilógico que los críticos no quieran ver eso. En un recuento de 2019 y 2020, los casos en sus diversas etapas se están desahogando y no obstante los señalamientos esa institución avanza de manera constante. A continuación algunos de los expedientes.

2019

1 mayo

La Fiscalía Anticorrupción logró que se dictara auto de vinculación a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público contra la exsecretaria de Obras Públicas, el exsecretario de Desarrollo Sustentable, el exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable, la exdirectora de Obras Públicas y un exsupervisor de obra, todos de la anterior administración estatal.

24 junio

Vinculan a proceso por los delitos de fraude procesal y uso de documento falso en contra de Denya "N", quien presuntamente incurrió en dichos delitos para obtener su pensión en agravio del Congreso de Morelos.

1 julio

La Fiscalía Anticorrupción formuló imputación contra un policía municipal de Temixco denunciado por el delito de Cohecho Agravado, ya que presuntamente pidió dinero para no detener a un hombre que portaba un arma de fuego.

2 julio

Por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, la Fiscalía Anticorrupción realizó formulación de imputación en contra de la exsecretaria de Obras Públicas, el exsecretario de Desarrollo Sustentable y cinco exfuncionarios estatales más, todos de la anterior administración, debido a la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos con un valor de más de 13 millones 800 mil pesos, ubicada en la localidad“El Zarco, de Yautepec, la cual nunca funcionó.

9 julio

Hortencia "N", expresidenta del Congreso del Estado, fue vinculada a proceso por peculado; le prohiben salir del país y acercarse al inmueble del Legislativo, con más de 70 datos de prueba. Se le impuso la medida de acudir a firmar mensualmente a la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).

2 septiembre

Ante los contundentes datos de prueba presentadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra Beatriz "N", ex diputada presidenta de la LIII Legislatura del Congreso, una jueza de control determinó vincular a proceso a la imputada por el delito de peculado.

La jueza señaló que su decisión de vincular a proceso a la exlegisladora, se basó en los 70 datos probatorios presentados por la Fiscalía Anticorrupción, en los que se demostró que por el encargo que tenía Beatriz "N", era su responsabilidad vigilar que se pagaran las cuotas, aportaciones y amortizaciones, al Instituto de Crédito para Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos.

26 septiembre

La Fiscalía Anticorrupción realizó una nueva formulación de imputación contra Noé "N" exdirector de Transporte Público y Particular de Morelos, derivado de diversas acusaciones por la venta irregular de permisos del transporte público.

Los delitos que se le imputan a Noé “N” son ejercicio indebido del servicio público, ejercicio ilícito del servicio público y fraude, por lo que la Fiscalía solicitó la imposición de prisión preventiva como medida cautelar, sin embargo, el juez negó la solicitud.

23 octubre

María de Jesús "N", ex alcaldesa de Totolapan, fue declarada sustraída de la justicia por un juez tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, debido a que no se presentó a la audiencia donde se le formularía imputación por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones.

16 diciembre

La Fiscalía Anticorrrupción consiguió que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia confirmaran la vinculación a proceso por el delito de Peculado de la ex diputada presidenta del Congreso de Morelos Beatriz "N", quien perdió el recurso de apelación interpuesto por su defensa.

2020

22 enero

Derivado del mandato Federal, que ordenó la reposición del proceso, la Fiscalía Anticorrupción formuló imputación por el delito de Peculado en contra del exrector y el ex tesorero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), por el presunto desvío de 450 millones de pesos.

27 enero

La Fiscalía Anticorrupción obtuvo la vinculación a proceso por el delito de peculado contra el exrector Alejandro “N” y el extesorero Eduardo “N”, ambos de la UAEM, ante los suficientes datos de prueba que presentaron los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, consideró la jueza de Control.

16 marzo

Por tercera ocasión es vinculada a proceso la exsecretaria de Obras del gobierno anterior, ahora, por ejercicio indebido del servicio público.

En mayo de 2019 fue vinculada por Ejercicio Ilícito del Servicio Público, por la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos ubicada en Jiutepec, por la que se pagaron 34 millones de pesos.