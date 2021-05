[Especial] Inventan la antena para tv más pequeña

Con cinco patentes aprobadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Margarita Tecpoyotl Torres del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la UAEM es un ejemplo a seguir, no solo para sus alumnos y colegas sino también por su familia y en especial sus hijos.

Una de sus invenciones más conocidas es la “Antena dual para televisión abierta de dimensiones reducidas”, la cual es perfecta para ayudar a las mamás a que sus hijos tomen clases vía televisión o programas de capacitación y emprendimiento.

La investigadora del CIICAp cuenta con cinco patentes aprobadas por el IMPI, dos en el área de microelectromecánicos y tres en el área de antenas gracias al apoyo de la Oficina de Transferencia de Conocimientos de la UAEM.

Comentó que sin duda la Antena dual para televisión abiertas de dimensiones reducidas es la patente que más difusión ha tenido, fue solicitada en 2012 y concedida en 2015.

A diferencia de otras antenas que existen en el mercado, su invención tiene un tamaño pequeño ya con su empaque es de aproximadamente 11 por siete centímetros, de ahí que fuera reconocida por diferentes medios a nivel internacional y conocida como la antena más pequeña para televisión abierta.

El llamar la atención a diferentes niveles les permitió a la doctora Margarita Tecpoyotl y su grupo de trabajo continuar capacitándose en áreas relacionadas con la comercialización de desarrollos tecnológicos.

Con apoyo de TechBAand FUMEC y la universidad, tuvieron la oportunidad de participar en FULL Inmmersion Program en Silicon Valley; mientras que en el Reino Unido particparon en Leaders in Innovation Fellowships con apoyo de Royal Academy of Engineering and Newton Fund, donde obtuvieron el tercer lugar en tecnologías.

La cualidad en esta antena es que cuenta con un tiempo de vida bastante largo, lo que es bueno para el medio ambiente, es bastante pequeña por lo que al desecharse su nivel de contaminación no es de alto impacto para el medio ambiente a bajo costo.

Para la investigadora Margarita Tecpoyotl este tipo de dispositivos sin duda son de beneficio general puesto que permiten acceder al entretenimiento, información, cultura y conocimiento, sobre todo a aquellos que no pueden pagar el servicio de televisión por cable o por internet, o simplemente porque prefieren la televisión abierta.