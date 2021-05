[Especial] De pintas y perradas

El 23 de mayo se celebra en México el Día del Estudiante, conmemoración que recuerda la huelga a favor de la autonomía universitaria ocurrida en la Universidad Autónoma de México (UNAM) en el año 1929.

A lo largo de los años, en las distintas épocas, los estudiantes han ido cambiando y evolucionando de acuerdo a sus intereses e inquietudes, asimismo por los cambios que se han generado en el contexto social de cada década.

Para celebrar este día, Manuel Torres Inchaurregui, promotor cultural en Morelos, recuerda y comparte su época como estudiante de preparatoria a mediados de la década de los ochenta.

En aquellos tiempos las principales escuelas que había para estudiar la prepa eran la Preparatoria No. 1, la Preparatoria No. 2 y el Colegio Cristóbal Colón de Cuernavaca. Manuel cursó en la Preparatoria Diurna no. 1 Lic. Bernabé L. de Elías, considerada una de las más tradicionales e icónicas en Cuernavaca.

"Cursé la preparatoria de 1985 a 1987, y sin duda, fue la mejor época estudiantil de mi vida. Elegí ir a la Preparatoria No. 1 porque era la que me quedaba más cerca de casa. Tengo recuerdos bastante buenos, siempre me desempeñé como buen estudiante", expresó Manuel Torres Inchaurregui.

Durante muchos años, la Prepa 1 se caracterizó por sus tradicionales novatadas para recibir a los nuevos estudiantes de cada generación.

"Me tocó que al entrar nos rapaban y nos hacían correr desnudos en el puente que está en Boulevard Cuauhnáhuac corriendo de un lado a otro porque nos empujaban y nos daban los famosos zapes. Y después tuve otra novatada más fuerte, porque fui parte del equipo de Fútbol Americano de la prepa llamado 'Pirañas', y la novatada consistía en que nos hacían correr varias veces por el campo de fútbol y pasábamos por un área donde nos mojaban con una manguera y más adelante, los que ya tenían más tiempo, nos aventaban tierra que se hacía lodo, y así teníamos que entrar a los salones a recoger nuestras cosas, por un lado era una pena, y por otro, un orgullo de saber que habías pasado la novatada".

Entre sus recuerdos, Manuel habla sobre los profesores que tuvo en aquella época y que recuerda con mucho cariño.

"Éramos muy respetuosos con los profesores. Teníamos un gran maestro que era el Capitán Alegría, un exmilitar que me impartió la materia de Dibujo Técnico Industrial y nos traía bien cortitos. También recuerdo al maestro Antonio Torres Girela, que siempre nos pedía que lleváramos peine, pañuelo y que fuéramos muy limpios de los zapatos. Al final, él certificó mi documento oficial como notario, yo salí con promedio alto y con el tiempo se convirtió en uno de mis mejores amigos, cuando falleció realmente me dolió mucho".

En aquel tiempo, junto a la prepa había un negocio de tortas llamado Las ranas, el cual los jóvenes solían visitar para comer o convivir con los dueños.

"Cuando no teníamos alguna clase, nos dábamos la pinta para 'La rana', éramos muy amigos de los dueños, que eran una pareja gay, pero siempre hubo un respeto, incluso nos sentíamos muy protegidos por ellos, siempre nos daban muchos consejos".

Manuel menciona que cuando tenían dinero solían ir a las tardeadas en Barba Azul o Taiz, y cuando no había dinero iban a Bianco que estaba en el Casino de la Selva, pues esos eran los lugares más populares de aquella década.

"Musicalmente en los ochenta bailabámos al ritmo de Menudo, y no se veía mal que los hombres bailaramos esas coreografías. También tarareabamos las canciones de Michael Jackson y los más reventados escuchaban a Van Halen y Queen. Las chicas principalmente escuchaban a Flans y se vestían como ellas. Los hombres teníamos un look con el cabello lleno de gel y copete alto. Había una moda de zapatos que eran los Tops siders y en tenis era la marca Tiger y de ropa la Aca joe, si vestías con esas marcas estabas en onda".

Asimismo, comenta que los fines de semana solían ir a las Plazuela del Zacate, un lugar muy icónico de Cuernavaca, que también ha ido cambiando con el paso del tiempo.

"Los viernes y sábados nos íbamos a la Plazuela del Zacate, que no es como hoy en día, antes era un ambiente más tranquilo. Y recuerdo que venían muchos americanos que venían a estudiar español a Cuernavaca, y ahí era el punto de reunión, ellos practicaban su español con nosotros y a su vez, nosotros practicábamos inglés. Después de estar ahí, nos íbamos al Cine Ocampo o al Teatro Morelos, había mucho respeto y realmente hacíamos muy buenas amistades con ellos".

En aquellos tiempos, Cuernavaca era una ciudad segura para los jóvenes, quienes tenían la confianza de salir a divertirse hasta altas horas de la noche o madrugada sin temor alguno.

Sin duda, los tiempos cambian y cada generación es distinta, actualmente las escuelas y cursos son distintos, muchas cosas como los planes de estudio, los métodos de enseñanza y aprendizaje han ido evolucionando. Asimismo, Cuernavaca es muy diferente, ya no es aquella ciudad segura en la que principalmente los jóvenes solían pasarla muy bien disfrutando con sus amigos y familiares.

"Éramos una generación con otro tipo de valores, nos apoyábamos mucho, cuando alguien se sentía triste, lo escuchábamos y aconsejábamos. Estoy realmente muy contento con mi juventud".