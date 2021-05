[Especial] En Morelos hay 417 estudiantes con aptitudes sobresalientes

No todas las personas somos iguales y no se puede educar a todos los niños de la misma forma. Dentro de las escuelas, ocurre que algunos estudiantes tienden a destacar de manera significativa en algún área en particular: intelectual, creativa, artística, psociafectiva y psicomotora. Brindar la atención adecuada a estos niños y jóvenes no es una tarea sencilla y requiere del apoyo tanto del cuerpo docente como de la familia. Sin embargo, hacer bien las cosas puede lograr grandes resultados.

En Morelos, el IEBEM tiene un registro de 417 estudiantes con aptitudes sobresalientes, quienes reciben educación especial a través de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), que opera en 83 unidades distribuidas en todo el estado.

“Las USAER estamos inmersas en una primaria regular y ahí es donde empezamos a hacer la detección, que inicia con actividades exploratorias a los alumnos de los grados en los que estamos trabajando”, explica Fabiola Barajas Franco, responsable de la dirección de la USAER 42.

La detección de un alumno con aptitudes sobresalientes no se efectúa de un momento a otro, sino que sigue un proceso que involucra tanto al estudiante como al personal de la USAER, la dirección de la escuela, el maestro de grupo, sus compañeros y su familia. Una vez que se realiza el diagnóstico correspondiente, el alumno recibe actividades extracurriculares de acuerdo con el terreno en el que muestra ser sobresaliente y puede ser canalizado a alguna institución pública o privada que cuente con programas que se ajusten a sus intereses.

A través de las USAER, el IEBEM se encarga de diagnosticar y dar atención a los niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes desde el nivel preescolar hasta la secundaria en el sector público. Cuando se trata de estudiantes que muestran aptitudes para las artes, el instituto busca el apoyo de espacios que realizan actividades creativas y culturales, como La Vecindad.

Esta forma de trabajo ha permitido que hoy en día haya niños que acuden a los talleres de matemáticas de la UAEM y que alumnos que toman clases de educación regular en Zacualpan de Amilpas, a las faldas del Popocatépetl, aprendan robótica en el Instituto Tecnológico de Monterrey.

Donde debo estar

“Desde pequeño, yo mostraba estas habilidades adelantado a mi edad. Mi mamá me cuenta que caminé y hablé mucho antes que el promedio”, relata Abraham Vega, de 19 años, uno de los cinco jóvenes morelenses que fueron seleccionados para participar en el International Air and Space Program 2021 y viajar a las instalaciones de la NASA en Hunstsville, Alabama, en otoño próximo.

Cuando cursaba el segundo año de primaria, Abraham tuvo que enfrentarse a lo que viven los niños con aptitudes sobresalientes, luego de que su maestra de aquel entonces, la miss Marlén, reconociera que sus clases estaban por debajo de su aprendizaje.

“Una profesora me dijo ‘voy muy atrasada a lo que tú ya sabes’. Citaron a mis papás y les dijeron que tenían que hacerme exámenes. En un centro de educación especial, donde me hicieron exámenes psicométricos y de educación especial, les propusieron a mis padres adelantarme dos años en la escuela, pero sólo me adelantaron uno”, recuerda.

La decisión de sus padres buscaba evitar que Abraham padeciera las repercusiones psicológicas que han vivido otros niños cuyo ambiente escolar se desarrolla en la convivencia de niños mayores. Hoy Abraham, quien ha participado en varios concursos de carácter nacional e internacional, dice sentirse a gusto con su vida, llevando a cabo las actividades que le permitan alcanzar el máximo sueño de su vida: ser astronauta.

“Desde niño me han encantado las estrellas, el cosmos. Soy fan de Star Wars. Siempre he sido de la idea de que el ser humano nació en la Tierra, pero tiene que salir de aquí. Tenemos que empezar a conquistar otros lugares del cosmos. Sigo teniendo el mismo sueño: ser un astronauta, trabajar en agencias espaciales y promover el desarrollo de la civilización hacia otros planetas y otros sistemas. Sin embargo no olvido que seguimos en la tierra y que es necesario trabajar por la igualdad social, la seguridad, la equidad y la justicia”, afirma.

Estudiante becado en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Abraham dstaca: “Creo que estoy donde debo estar. Soy de la idea de que las cosas pasan por algo y para algo. Puede que esté haciendo muchísimo más, pero podría sacrificando su salud mental, mis horas de sueño, mi alimentación. Podría hacerlo, pero el verdadero secreto está en encontrar esa balanza”.

La satisfacción docente

Para las maestras que trabajan con niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes, verlos triunfar académicamente representa una gran satisfacción, por todo lo que implica lograr que el niño crezca en un ambiente escolar ideal para sus anhelos y sus capacidades. Además, es un trabajo que requiere humildad, pues no son pocas las ocasiones en que las maestras de las USAER deben reconocer que los estudiantes tienen más conocimientos que ellas y, entonces, ser a la vez aprendices y guías.

Niños de Temoac sobresalen en informática, atletismo y ajedrez

En Morelos hay un gran número de jóvenes que han destacado y sobresalido en diferentes áreas como deportivas, científicas, robótica, ajedrez e informática.

Tal es el caso de 12 alumnos destacados del Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario número 39, ubicada en Temoac, quienes han representado a Morelos en diferentes competencias tanto estatales como nacionales y han ido a representar al país a otras naciones, logrando siempre obtener los primeros lugares.

Erick Francisco Vargas Rodríguez, de la especialidad de Técnico en Programación del CBTA 39 “Prof. Vinh Flores Laureano”, originario de Huazulco, Temoac, destacó al resolver gran cantidad de problemas en lenguaje C++ de forma presencial y virtual en el Tecnológico de Monterrey, así como también en la plataforma de OmegaUp, en donde fueron apoyados por sus padres, maestros y el comité de la Olimpiada Morelense de Informática (OMRI).

Por lo que señalaron que el alumno del CBTA 39 obtuvo el “primer lugar absoluto”.

Luis Antonio Avilés Ferreiro desde edad temprana empezó a prepararse en las pistas de atletismo para llegar a las olimpiadas. En marzo pasado ganó la medalla de oro en la prueba de atletismo de 400 y 200 metros planos.

Brian Emiliano Gálvez Villalva, quien a los 10 años empezó su gusto por el ajedrez y hoy, con 14 años de edad y estudiando la secundaria, se ha convertido en uno de los mejores ajedrecista en el país, ya que quedó en segundo lugar en un torneo que disputó en Canadá.

Con información de Ofelia Espinoza