[Especial] Covid-19, los problemas de la vacuna

La presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor), Brenda Valderrama Blanco comentó que en el difícil dilema entre reactivar la economía y la salud de las personas, no solamente se tomó la decisión de no suspender la actividad del Buen Fin, sino que se amplió dos semanas, provocando una movilización compleja.

“Dos fines de semana completos, sin tomar en cuenta que hubo un puente vacacional y que hubo muchísimo movimiento de turistas el fin de semana en Cuernavaca”, expresó.

La investigadora destacó que a esta complejidad se suma el tema de los recursos que se han asignado al COVAC, acuerdo que firmaron México y la Organización de las Naciones Unidas para la ejecución de vacunas, con el cual sólo se va poder proteger al 20 por ciento de la población del país.

Por lo que ocho de cada 10 personas en México quedarán desprotegidos, por la baja cobertura de vacunas a través del proyecto COVAC.

Le corresponderá a cada país proveer de los recursos y los medios para el 80 restante de la población, lo cual no sucedió en el país, porque en el presupuesto que recientemente aprobó la Cámara de Diputados no considera ningún peso destinado a la compra de vacunas; “eso es muy preocupante porque si no tomamos medidas prontas para desactivar la tasa de contagios, no tenemos fortalecimiento que hace falta en los hospitales para bajar la tasa de letalidad de la enfermedad, sino compramos vacunas nos va ir muy mal sin duda”.

Destacó que los municipios tiene muchos problemas que tiene que ver con la falta de recaudación, además con la reducción tan importante de presupuesto, los están ahorcando de manera impresionante tanto a nivel federal como estatal.

Finalmente, Valderrama Blanco enfatizó que no se puede basar toda la esperanza en una vacuna, la cual aseguró, va existir, pero no se puede saber con exactitud cuándo, ni que tan efectiva va ser, por lo que llamó a enfocarse en lo que pueden controlar, que es bajar la tasa de contagios.

Morelos, preparado

Ante posible repunte en los casos Covid-19, Morelos se encuentra preparado, cuenta con camas de hospitalización, respiradores y personal médico; por su parte, investigadores llaman a la población a no basar una esperanza en una vacuna y mejor actuar en lo que sí puede controlar, que es bajar la tasa de contagios.

El director general de los Servicios de Salud en Morelos (SSM), Héctor Barón Olivares aseguró que en la entidad se cuenta con capacidad de hospitales en todo el sector (ISSSTE,IMSS, SSM, privado).

En el caso de los SSM se cuenta con tres hospitales, en Axochiapan, Cuernavaca y Jojutla, con capacidad para atender pacientes con el virus.

Señaló que en los últimos meses se ha dado un incremento paulatino de los casos, y agregó que las estrategias que han implementado han ayudado a tener camas de hospitalización adecuadas, necesarias y suficientes para la atención de pacientes graves que requieran ventiladores.

Actualmente, en Morelos existe una ocupación hospitalaria de entre 15 y 20 por ciento; es decir, hay una disponibilidad de entre 80 y 85 por ciento de camas disponibles para atender pacientes graves.