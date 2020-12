[Especial] Cena navideña con ingredientes locales

La Navidad es una de las celebraciones más importantes a nivel mundial y en México, no es la excepción, pues es motivo de unión familiar. Como describe el cronista Sebastián Verti en su libro “Tradiciones Mexicanas”, “Aun cuando las costumbres y ritos extranjeros han venido a influir en la idiosincrasia del mexicano, la Navidad en México no morirá porque representa una de las expresiones adoptadas por el indígena, desde el momento en que conmemoró la llegada del Niño Jesús, con villancicos, letanías navideñas, posadas, nacimientos, piñatas y la emblemática Flor de Nochebuena”.

Otra de las herencias de Navidad son los platillos como el Pavo relleno y el Bacalao a la Vizcaína, que generalmente provienen de una tradición más americana.

“La Navidad en México es muy general, va cambiando en cada estado pero hay una base fundamental. En Morelos, no tenemos un platillo tradicional de Navidad, estamos en la zona centro del país y es muy similar lo que comen en la Ciudad de México y lo que comemos acá, el bacalao y el pavo que tienen influencia americana. En México, los romeritos y los tamales, que son algo que no falla en ninguna festividad a lo largo del año y se acentúa más en Navidad”, expresó la Chef Lynda C. Balderas.

Realmente existen pocos productos que son cultivados en el estado de Morelos que tengan un valor endémico; uno de estos es el arroz de Morelos, que en 2012 la Denominación de Origen Mexicana lo distingue como un ingrediente único por su calidad culinaria.

“En Morelos somos tacos de arroz (acorazados) y cecina en cuestión de guisados en el arte culinario, el arroz es uno de los productos más importantes en el estado, y se pueden crear platillos muy interesantes con él, como tamales de arroz, tacos o algún postre”.

Asimismo, la chef hizo hincapié en la historia de Morelos, estado que resurgió después de la Revolución Mexicana, época en la que se perdió gran parte de su archivo, “Morelos se creó hace 150 años, seguro en algún momento existió algo que caracterizó al estado en cuestión gastronómica, sin embargo, con la Revolución, se perdieron muchas de estas recetas fundamental y no se han recuperado, pues no existe ningún registro”.

Para darle un toque morelense a las recetas navideñas, la chef Lynda C. Balderas, propone la idea de cocinar platillos tradicionales como el pavo e incluir un ingrediente local y otros de temporada.

“Hay que aceptar lo que somos, no tendría nada de malo hacer una Navidad con tacos de arroz y cecina. Pero también podemos hacer el tradicional pavo y rellenarlo de arroz, así no les caerá de sorpresa a los invitados”.

Pastel preparado con harina de arroz, un ejemplo.

La chef Lynda C. Balderas nos propone un delicioso Arroz Navideño con camarones:

Ingredientes

1 taza de Arroz integral D.O. Estado de Morelos

3 tazas de caldo de pescado o caldo de verduras

1 taza de brócoli

1 taza de apio picado en diagonal

1 taza de germinado de soya

500 g de camarones medianos

2 tallos de cebolla cambray

1/4 de taza de almendras tostadas y picadas finamente

1/2 taza de betabel ya cocido picado en cuadritos muy pequeños

Para la salsa: 1/3 de taza de miel de abeja, 1/4 de taza de salsa de soya (usar salsa tamari para menú libre de gluten), 1 cucharada de jengibre fresco picado finamente, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

Preparación