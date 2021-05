[Especial] Candidatos apuestan por la compra de votos

En la guerra electoral todo se vale. Gana quien hace las mejores propuestas y ofrecimientos, la mejor movilización, pero siempre existe una frágil línea entre lo que es legal o no, porque en cada proceso electoral hay reparto de despensas, pipas con agua para aprovechar la coyuntura sobre un tema que duele a los ciudadanos, incluso hay quienes también ofrecen servicios públicos gratuitos. ¿Pero hasta dónde son legales esos ofrecimientos y cuáles son constitutivos de delitos? Opiniones de varios profesionales del derecho, operadores políticos y estudiosos del tema electoral coincidieron que son todos estos ofrecimientos ilegales, pero nadie se atreve a señalar porque en la contienda se recurre a todo, se pueda ofrecer lo que sea, el objetivo es lograr el poder.

El senador de la república Ángel García Yáñez aceptó que los candidatos sin duda tienen en la mente recurrir a todo con el objetivo de imponerse en el tema electoral; lo cierto es que es lamentable que antes de ganar la posición a la que aspiran ofrezcan muchas cosas, “y cuando son autoridad se les olvidan los compromisos, porque obviamente que al ofrecer grandes cosas y asumir compromisos exagerados, al tener el poder se les olvida, o en realidad no se pueden cumplir, es decir no lo pensaron antes o no analizaron las diferentes cuestiones”.

Observó que es cierto que muchas de estas cuestiones están fuera de la ley, pero cada tres años en el tema electoral se recurre a todo –incluso legal o no- y lo que es más lamentable es que con todo esto se tenga que engañar a la gente.

Se aprovechan de la ansiedad de la gente en temas como el agua u otros servicios; “es una lástima que sea de esta manera, cuando la confianza de la gente se debe ganar con acciones positivas, no con cosas simples como regalar despensas. Es entendible que la gente por necesidad acepte este tipo de cosas”.

En este mismo tema, Erick Salgado Fernández, actual miembro consultivo del consejo nacional de Morena, coincidió que desafortunadamente es en las campañas donde se puede ver con mayor eficacia la miseria de algunas personas al ofrecer insumos a cambio de ganar la simpatía, eso en el tema moral, por cuanto al tema legal, deben entender que los candidatos deben ajustarse a un tema de fiscalización y a leyes supletorias que regulan qué insumos se pueden entregar siempre y cuando estén ajustados a la ley.

Por lo tanto, productos como despensas o servicios públicos la ley los prohíbe en esta etapa del proceso electoral sobre todo el día de la jornada; pero “si las candidatas y los candidatos promueven un programa de promoción debidamente regulado donde manifiesten de donde obtuvieron sus recursos pueden aplicar programas que sean por cuanto a la promoción de su persona siempre y cuando no sea el día de la jornada electoral”.

Erick Salgado comentó que en el actual proceso en Morelos hay personas que buscan refrendarse en sus puestos, ya sea cómo alcaldes o diputados, y es allí donde el órgano electoral debe poner atención, porque muchos de esos recursos que se aplican en campaña debe quedar claro al investigarse de dónde se obtuvieron o de donde provienen los recursos económicos que o sean de una instancia publica o de una fuente de dudosa procedencia.

Al respecto, el presidente del Partido Alianza Social, Diego Gómez, destacó que regularmente en campañas siempre se les dice a los ciudadanos que acepten los ofrecimientos, pero que al momento de emitir su voto lo hagan de manera responsable. "Ofrecer servicios públicos o prebendas, sin duda muestra una actitud abusiva de parte de quienes lo usan como estrategia de campaña. Están aprovechando la necesidad y la carencia de la ciudadanía para tratar de enmendar lo que no hicieron cuando fueron funcionarios y tuvieron tiempo de hacerlo no llevaron ninguno de esos beneficios a la gente. Lo que es peor, en la última parte de las campañas pretendan aparecer para supuestamente entregar beneficios. Desde luego que son ilegales, ya que no han sabido transparentare estos gastos, sin duda deberá ser revisado y transparentado en los informes de campaña de los candidatos que hacen uso de este tipo de corrupción disfrazado de programa social”.

Diego Gómez insistió a los ciudadanos que, si les hacen este tipo de ofrecimientos, lo acepten, pero el día de la jornada electoral tomen la mejor decisión para desterrar a quienes promueven esas viejas prácticas corruptas de siempre.