Candidatos prefieren pagar multas por no reportar gastos

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, puntualizó que pese a que las acciones afirmativas aprobadas por los órganos electorales han sido simuladas por las y los candidatos, no son un fracaso, al ser un precedente de la inclusión que debe existir hacia grupos vulnerables.

En conferencia de prensa digital, aseveró que en la elección del 2018 se encontraron candidatas y candidatos que pretendían abusar de su autoadscripción, incluso falseando documentación para la calificación de la autoadscripción de alguna comunidad indígena, lo cual, manifestó, es lamentable.

Uno de los grandes retos, advirtió, es que los legisladores incluyan en la ley, con mucha claridad, cuáles son los requisitos o no para acceder a candidaturas por medio de acciones afirmativas.

“No creo que las acciones afirmativas sean un fracaso, al contrario, creo que vamos a la elección tanto en el ámbito local como federal, con una cantidad de acciones afirmativas que están ocurriendo nunca antes vistas, desde que personas que se encuentran en prisión preventiva puedan votar hasta que de la comunidad afromexicana y de la diversidad sexual, migrantes y las indígenas, así como para la promoción y participación política de las mujeres”.

Acompañado de la vocal Ejecutiva del INE Morelos, Liliana Díaz de León Zapata y la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac),

Mireya Gally Jordá, reconoció que en el rubro de fiscalización, muchos candidatos y candidatas prefieren reportar extemporáneamente sus ingresos y gastos, pagar la multa que el INE va a aplicar por este hecho y con ello complicar la fiscalización.

La fiscalización, dijo, es un proceso que es vivo y cotidiano, los partidos y candidatos, según la ley, tienen que estar reportando en tiempo real sus ingresos y gastos, es decir, tiene tres días después de recibir algún ingreso o que empiecen alguna erogación para reportarlo en el Sistema de Fiscalización en línea.

El sábado previo a la jornada electoral, señaló Córdova Vianello, todas las y los candidatos a todos los cargos de elección popular tienen que entregar sus gastos de campaña, lo cual va a implicar sanciones; el INE va a detonar por 40 días la compulsa de información con autoridades bancarias, la UIF y SAT, momento en que van a determinar quien cumplió y quien incumplió.

“Que no se les olvide a las y los candidatos que hoy los auditores del INE están recorriendo todo el país, están acudiendo a los actos de campaña, están fotografiando todos los espectaculares, las pintas y los están reportando en un sistema con geolocalización para identificar si hay gastos que no están reportados. El principal motivo de sanción en la fiscalización de campañas son los gastos no reportados”.

El consejero presidente del INE detalló que independientemente de que Morelos cambie de color en el semáforo epidemiológico previo a los comicios del seis de junio, los protocolos de seguridad sanitaria continuarán en las casillas; exhortando a la población a respetarlas y usar el cubrebocas, el cual será fundamental para poder votar.