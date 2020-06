[Especial] Adiós al aire limpio de Cuernavaca

Los más de cien incendios forestales ocurridos en el estado de Morelos han afectado gravemente la calidad del aire en la capital del estado, así lo ha referido la Estación de Monitoreo ubicada en la colonia Acapatzingo de Cuernavaca, en la que durante el mes de mayo los índices de partículas contaminantes suspendidas en el airea han llegado a los 131 con una calificación de “Enfermo”, calificación que resulta con grandes afectaciones en la salud para aquellas personas pertenecientes a grupos sensibles como son niños u adultos mayores.

El pasado lunes 25 de mayo la ciudad de Cuernavaca amaneció con una calificación “mala” en cuanto a la calidad del aire con hasta 135 Partículas PM2, una temperatura de 25 grados, y una presión atmosférica de 1023; lo que acercó a la “Ciudad de la Eterna Primavera” a una calidad del aire “mala” o “extremadamente mala”, tal como ya ocurre desde hace varios años en la Ciudad de México.

De acuerdo a investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), las PM 2 son partículas suspendidas en el aire generadas por consumo de combustibles que genera el flujo vehicular, compuestas también por el humo de los incendios forestales, en esta fecha coincidió con el incendio en el paraje “Oztopulco” de la localidad de Santo Domingo Ocotitlán del municipio de Tepoztlán, que se encuentra tan solo a 34 minutos de la capital.

El Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos dio cuenta que el 22 de mayo la calidad del aire para Cuernavaca fue sensible a grupos como niños, adultos mayores, personas con padecimientos pulmonares, principalmente; con una presión atmosférica de 1021 cuando el máximo es de 1027.

El mismo organismo registró otro incremento importante el 21 de mayo cuando la capital alcanzó una calidad del aire “muy mala”, con un registro de 179 partículas suspendidas; esta calificación significa grandes afectaciones para la salud de todos los habitantes.

Las partículas PM 2.5 tienen un micro diámetro de 2.5 se comparado con el grosor de un cabello lo cual les permite colarse en los pulmones, incluyendo sustancias químicas como el polvo, hollín, y metales, según datos de California Office of de Environmental Health Hazard Assessment.

El mismo Observatorio señala que para que en Cuernavaca se pueda respirar un aire libre de contaminación en el corto y largo plazo, es urgente implementar una estrategia para reducir la contaminación atmosférica.

“El gobierno de Morelos busca impulsar proyectos de incineración como una falsa solución al problema de los residuos sólidos en el estado. Esto traería serias consecuencias en términos de contaminación del aire, el suelo y el agua, en una importante extensión del territorio estatal, implicando el manejo de cenizas tóxicas que podrían resultar en serias afectaciones a la salud de la ciudadanía”, escribió el Observatorio en un comunicado conjunto con la organización Greenpeace México el pasado 21 de mayo.

Ahí pidieron la necesidad una revisión a la Ley Estatal de Residuos Sólidos, misma que tiene más de diez años sin haberse retomado. Para Ornela Garelli, Especialista en consumo responsable y cambio climático en Greenpeace México, "el gobierno del estado de Morelos y los diputados locales deben priorizar la salud del medio ambiente y de las personas prohibiendo en las legislaciones estatales la incineración como forma de gestión de residuos. Además, no se debe permitir que un nuevo reglamento a la Ley de Residuos del estado sea aprobado si éste favorece la implementación de proyectos de este tipo".

La activista puntualizó que “es el momento adecuado para no sólo mejorar la gestión de los residuos a nivel estatal sino también para atender de una vez por todas los grandes problemas de contaminación por plásticos presentes en Morelos y en el país, esto aprobando un reglamento a la Ley de Residuos que capture el verdadero espíritu de las últimas modificaciones hechas en torno a la prohibición de los plásticos de un solo uso en el estado, es decir, buscando una verdadera reducción en la utilización de los mismos y no favoreciendo excepciones que perpetúan el empleo de este material tan dañino para el Planeta”, también se leía en el documento.

El investigador del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC), de la UAEM, Rolando Ramírez Rodríguez, dijo que de acuerdo un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), una recurrente mala calidad del aire traerá consigo enfermedades severas para el humano.

Enfermedades como las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), asma, desnutrición, neumonías y bronconeumonías, además de que las altas temperaturas por la contaminación han mostrado relación con padecimientos como el dengue, enfermedad de Chagas, picaduras de alacrán y tuberculosis.

Ramírez Rodríguez, refirió que las acciones para mejorar la calidad del aire van de la mano con el combate al cambio climático como es la “la sustitución de energías convencionales por energías limpias, promover el ahorro y provocar la reducción de emisiones en la industria y el transporte; evitar la degradación del suelo, de sus bosques y de las zonas que generan oxígeno”.

Agregó que “Morelos ha perdido entre un 70 y un 80 por ciento de su vegetación natural durante los últimos años debido al cambio de uso de suelo, como factor principal”, situación que ha contribuido a la mala calidad del aire.