Escasa convocatoria en marcha contra libros de texto

Un reducido grupo de personas salió con cartulinas a pedir a las autoridades educativas frenar la distribución de los libros, en las calles de Cuernavaca. La manifestación programada a las 11:00 horas tuvo que extenderse a las 11:30, sin embargo no logró reunir más inconformes.

El punto de partida fue la Iglesia del Calvario sobre Avenida Mariano Matamoros con dirección al Palacio de Cortés. Una vez ahí el presidente de la Asociación de Padres de Familia de Morelos, Mauricio Miranda enunció unas palabras y aseguró que a pesar de ser pocos en la manifestación, en realidad hay miles de inconformes pero por distintas cuestiones no pueden asistir.

"Ahorita están con lo de los útiles, luego hubo confusión en el horario, pero no somos pocos eso se lo aseguro", dijo.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

La señora Dinora Rodríguez marchó junto a su hijo de doce años, en su opinión los contenidos tienen tintes políticos que no le gustaría que su hijo aprenda, "ya los vi en internet, me parece que no son aptos para niños, parece que quieren formar políticos", mencionó.

De igual manera, la señora Julia marchaba por sus nietos en contra del contenido explicito sobre temas sexuales, "qué es eso de representar la parte del hombre y su función dentro del salón, no, no me parece".

Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

Algunas figuras públicas se hicieron presentes como Víctor Manuel Mendoza Moreno presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) delegación Morelos, y Alfonso Pedroza, coordinador estatal de la asociación civil México Unido.

El pasado 18 de agosto recolectaron 45 mil firmas y las entregaron a Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación en Morelos. Por el momento, no hay ningún recurso legal que impida su distribución y el 28 de agosto comenzará la entrega de los paquetes, según información del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).