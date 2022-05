Es una larga noche para Morelos: Carlos Navarrete

Durante su visita a Morelos, el senador y expresidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete Ruíz, mencionó que bajo la óptica federal, el estado se ve como un gobierno sin brújula, ni liderazgo y sin Ejecutivo y que sólo va acumulando los problemas.

Navarrete Ruíz lamentó que Morelos haya terminado con un gobierno alejado de la población, indolente y que no sabe atender las necesidades del pueblo; y que con ello los problemas van en aumento, y es que reconoció que la administración estatal ha preferido enfocar su atención en otras cosas, en vez de preocuparse por gobernar.

La poca atención a los problemas estatales es lo que provoca “una larga noche en Morelos, que afortunadamente dura seis años y ya casi termina, ya casi se ve la luz al final”, señaló el senador, asimismo, hizo énfasis en que el gobierno encabezado por Cuahutémoc Blanco Bravo, tiene un equipo disperso, sin jefatura y con problemas que simplemente no tienen solución, deficiencia en la obra pública y la poca obra que hay, es deficiente; además de la falta de apoyos para los municipios, falta de iniciativa para reactivar la economía, trámites engorrosos y puramente burocráticos los cuales provocan que la ciudadanía prefiere hacer caso omiso; y la mayor problemática: la seguridad, pues cabe mencionar que Morelos ocupa el primer lugar en secuestros a nivel nacional, sin contar que el estado no sale de los primeros diez lugares en robo de vehículos, homicidio doloso, robo a casa habitación y extorsión.

También, dijo, Morelos está siendo gobernado por alguien que no tiene el mínimo interés en las problemáticas del pueblo, pues alguien que no le gusta la administración y mucho menos encerrarse en una oficina a solucionar problemas, no puede gobernar, señaló también que alguien que prefiere pasar sus fines de semana en otros lugares en vez de recorrer el territorio estatal, acercarse a la gente, escuchar sus inquietudes y apoyar a resolverlas.

Bajo el panorama de las próximas elecciones, sugirió a la ciudadanía a reflexionar sobre a quién se le dará el voto para gobernante; pues los morelenses fueron quiénes eligieron al ejecutivo, sin embargo, “ya vieron los resultados”; dar el voto a quien no tiene vocación para gobernar, para servir y además no tiene la capacidad para sobrellevar los problemas.

Concluyó diciendo que Morelos es un estado muy luchador, pues hasta sin gobernante ha salido adelante, sin embargo, espera que para 2024 la gente reflexione y encuentre un nuevo camino para “terminar esta larga noche”.