Erika Cortez Martínez asegura no ser feminista

Erika Cortez Martínez, rechaza ser feminista, pero se manifiesta sensible y empática en la lucha para consolidar la equidad de género, y la atención por los derechos de las mujeres indígenas y de las que viven situaciones de migración, de tratas de personas que son temas pendientes de atenderse, manifestó.

Agradecida por que El Sol de Cuernavaca la nominó entre las 100 mujeres por un futuro igualitario, nos comparte detrás del escritorio que ocupa como secretaria municipal en Jojutla: “tengo la gran bendición de haber iniciado en la política desde hace más de 30 años, evidentemente he notado grandes cambios, grandes avances que han sido el resultado precisamente del trabajo de la lucha, de la prudencia de muchas mujeres y de muchos hombres".

Sin embargo nunca serán suficientes agregó al tiempo de manifestar; “uno de los temas que personalmente en este momento me ocupan, me agobian y hasta me indigna, es que alcanzamos un gran logro en paridad, en presencia en la cámara de diputados en la actual legislatura local y lamentablemente no se notó el paso de las mujeres, creo que nos dejan mucho que desear tanto iniciativas como la representación, en sensibilidad”.

Reconoció que se han dado pasos importantes para que legalmente se avance, en muchos temas, pero lamentablemente todavía falta realizar más trabajo, ahora seguimos teniendo grandes deudas con muchos sectores de mujeres, lamentablemente el tema de la mujer indígena tiene un cero a la izquierda, prácticamente Morelos no se habla de esa población indígena, pareciera que no existen, no he escuchado a ninguna legisladora, a ninguna secretaria, a ningún funcionario que se dedique a hablar y a buscar soluciones para mejorar su forma de vida.

Otro tema que tampoco es atendido es el de las mujeres en situación de migración, que asegura enfrentan muchísimas mujeres, dijo apoyada en el censo de población que en fechas recientes se dieron los resultados y que arroja que tenemos muchísimas comunidades en las cuales sobresalen el tema de mujeres solas, porque sus esposos han migrado a veces les mandan dinero a veces no les mandan y se tienen que hacer cargo de la casa, de los hijos, de su manutención. Pero es un tema que no atiende nadie.

Otro tema que sigue sin ser atendido la trata de personas, en su momento en el 2012, presentó una iniciativa de ley que no fue aprobada, y que contempla dar atención a las víctimas. Hablo su experiencia en el congreso local, de la presentación de 12 iniciativas de ley completas…una muy importante en la que tuve representación a nivel nacional e internacional, el tema administrativo de alineación parietal qué es muy importante, tanto para mujeres, como para hombres.

Y aunque la representación de las mujeres en el actual congreso ha sido negativa y va a representar un retroceso para este próximo proceso electoral, donde la confianza y el tema de las mujeres al poder por una situación cuantitativa, se verá rebasada; “hay un impresionante número de mujeres de muchísimo valor, yo aprecio mucho que se nos haya hecho la distinción estar en este grupo de 100 mujeres, pero no somos 100, ni 200, somos miles de mujeres que diariamente están trabajando por Estado de Morelos y que tienen mucho que aportar.

El tema de cómo estamos manejando nuestra democracia, nuestra partidocracia, tiene mucho que ver, yo precisamente estando como Secretaria General de Jojutla recibí la llamada de un líder político y me decía ayúdame con los trámites para las constancias de residencia, nos toca mujer y nadie lo quiere y volver a escuchar ese tipo de comentarios, son lastimosos son dolorosos y echan abajo el trabajo de muchísimos años, te puedo asegurar que existen infinidad de mujeres en la zona sur, que tienen mucho que dar y qué harían un excelentísimo trabajo al frente de cualquier espacio.

“No soy feminista” dijo al considerar que el término feminista, lo relacionamos con una lucha entre hombres y mujeres: “y no todos los hombres son golpeadores, no todos abandonan a sus familias, entonces a veces creo que el feminismo se radicaliza y personalmente no me considero feminista… además de que se les relaciona con el tema a favor del abordó y yo soy pro-vida. Finalmente se pronunció por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.