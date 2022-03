Enviar a consulta el uso del cubrebocas es una propuesta desafortunada: CCE

La decisión de ya no usar el cubrebocas en Morelos, como una medida contra el Covid-19, no puede deliberarse en una encuesta, ya que no puede dejarse en una consulta popular la salud de los morelenses como lo declaró el Gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, hace algunos días en entrevista.

Por el contrario, el tema “debe de estar sustentado en cifras y en datos científicos, pero sobre todo en la opinión de los expertos que para este caso tiene que ser la Secretaria de Salud”, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Antonio Sánchez Purón.

“A mi se me hace un comentario bastante desafortunado porque pues en estos casi dos años de pandemia, muchas personas perdieron la vida y también sobre todo muchos comercios cerraron por la propia circunstancia. El tema requiere seriedad y no un comentario a la ligera”-

Las consultas ciudadanas están diseñadas para otro tipo de decisiones, por ejemplo temas políticos como la continuidad de los Gobernantes, pero el uso del cubrebocas es meramente un tema de salud, así que las declaraciones del mandatario estatal también provocaron “molestia al sector empresarial”.

“Sobre todo por todo lo que hemos tenido que sufrir en el trayecto de la pandemia, porque a nosotros nos quedó algo muy claro, cuando se anunciaba un pico de la pandemia nos costaba la vida de nuestros clientes y por supuesto caída de ingresos”.

El sector empresarial en Morelos es uno de los mayores interesados en que se pudiera eliminar el uso de la mascarilla, pero no lo van hacer hasta que justificadamente existan todas las condiciones para que no haya riesgos en base a las indicaciones que brinden las autoridades sanitarias.

Actualmente, el cambio del semáforo en Morelos está dando resultados en la reactivación económica, pero la guerra que se vive en Ucrania esta impactando en otros aspectos y para Antonio, un reflejo de ello es que el precio de la gasolina se esta elevando considerablemente, aunque en Morelos aún no alcanza niveles “críticos” como en otras regiones del país.















➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter