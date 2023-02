Entregan fertilizante a más de 10 mil campesinos

En el municipio de Ocuituco se dio el banderazo de arranque a la entrega de fertilizante a productores del campo del estado de Morelos, como parte del programa federal "Fertilizante para el Bienestar".

Víctor Manuel Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, informó que este año se duplicó el número de beneficiados, al contar con un padrón de 10 mil 404 productores: "hace un año tuvimos poco más de cinco mil agricultores que recibieron fertilizante, este año son más de 10 mil, apoyando una superficie agrícola de 19 mil 122 hectáreas y vamos a distribuir siete mil 736 toneladas de fertilizante", compartió.

El beneficio es principalmente para la producción de maíz, pero también se promueve el cultivo de arroz, ya que el arroz Morelos fue sustituido por granos de muy mala calidad de otros países.

"El arroz Morelos ya no es un emblema, ni una marca del estado, ya no disfrutamos de esa calidad porque desafortunadamente se dejó de sembrar, ahora queremos rescatar y promover el cultivo de este arroz de tan buena calidad, y por eso vamos a esforzarnos en cultivar este grano", manifestó.

El funcionario federal detalló que el programa "Fertilizante para el Bienestar" entregará, por primera vez, un millón de toneladas a todos los estados de la República Mexicana, antes de empezar la temporada de lluvias.

Por último, llamó a los productores a no dejarse engañar por los intermediarios, pues la entrega de estos apoyos no tiene ningún costo.

"No se dejen sorprender por gente con otros intereses, habrá 'coyotes' merodeando para convencerlos que les vendan su fertilizante, pero no lo hagan porque eso traerá como consecuencia que se afecte este tipo de programas para ustedes los productores. Si no llega el fertilizante al campo ese producto se empieza a vender para otros fines y usos, y el beneficio inicial, de producir más en las parcelas, no se tendrá".

La secretaria de Desarrollo Agropecuario del estado de Morelos, Katia Isabel Herrera Quevedo compartió que el apoyo de fertilizante para los 10 mil 404 productores, se repartirá en 300 kilogramos por hectárea, con un máximo de dos hectáreas por productor.











