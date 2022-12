En Yautepec me da un poquito de miedo: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo admitió tener “un poquito de miedo” en acudir a inaugurar obras públicas al municipio de Yautepec, de donde es originario el legislador Agustín Alonso Gutiérrez, esto tras acusar a los diputados de ser “un cáncer de la política”.

Blanco Bravo dijo que, la localidad sería el punto neutral de una reunión que sostendría con 15 legisladores para hablar sobre el paquete fiscal del Gobierno del Estado, la cual ya no sucedió por las posiciones del presidente de la Mesa Directiva, Francisco Sánchez Zavala y su compañero, Agustín Alonso Gutiérrez.

De ahí, informó que prefirieron acudir a la Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que mantienen detenido el documento, porque desde el Congreso local siguen sin remitir los dictámenes de la Ley de Ingreso y el Presupuesto de Egresos del año 2023.

“Yo creo que lo están haciendo a propósito, pero estamos esperando que me lo entreguen, porque ya lo tienen desde la semana pasada y no me lo han mandado, pero vamos con la controversia... para ganarles a los diputados que no quisieron apoyar a otros municipios”, insistió Blanco Bravo.

Además dijo que en cada comunidad del estado, excepto Yautepec y Yecapixtla ofrecerá la información sobre el abandono de algunos integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura hacia sus pueblos.

Antes de reunirse con jóvenes deportistas destacados, el Gobernador calificó a los diputados como un cáncer de la política, porque algunos fueron presidentes municipales y dejaron endeudados a los ayuntamientos, razón por la cual hay administraciones sin recursos.

Siendo presidente municipal de Cuernavaca, Blanco Bravo recordó que había muchas deudas, por lo que no tenía la capacidad de hacer obras públicas y cuando tomo el mando como Gobernador del estado de Morelos obtuvo el bloqueo económico del exgobernador Graco Ramírez.

Señalando que su antecesor dejó una deuda por 10 mil millones de pesos, situación que causa problemas para apoyar a los municipios.

Para concluir, Blanco Bravo afirmó que ahora “los diputados quieren que haya pago por evento”, por lo que no hubo un acuerdo en la aprobación presupuestal del próximo año.





