En riesgo consulta indígena por falta de recursos

La consulta indígena a realizarse en Morelos podría no llevarse a cabo debido a la falta de recursos, informó la consejera presidenta del Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá.

Respecto a la sentencia SCM-JDC-21/2021, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se solicitó al Impepac la reposición de la consulta indígena para llevar a cabo la modificación, adecuación o implementación de acciones afirmativas para el Proceso Electoral 2023-2024, el órgano electoal morelense retieró que existe la voluntad de llevar obeceder el dictamen, sin embargo, debido al poco presupuesto que el Impepac ha recibido para este ejercicio, la ejecución de la sentencia podría estar en riesgo puesto que solicitó al gobierno del estado de Morelos cuatro millones de pesos, recurso que le fue negado.

“Solicitamos un poquito más de cuatro millones de pesos para poder iniciar, estos cuatro millones de pesos no se nos entregaron, sin embargo, nosotros continuamos avanzando con las labores que podemos y hasta donde podemos, evidentemente si no tenemos presupuesto, no tenemos recurso humano, ni capacidad de acción, sobre todo en el tema de difusión y traslado para llegar a todas las comunidades”, explicó Mireya Gally.

La titular del Impepac señaló que la consulta será dividida en cinco etapas, las cuales se esperan continuar con el presupuesto del 2023, debido a que solo se pudo llevar a cabo la primera que fue la difusión de la convocatoria.

Gally Jordá reiteró que es importante que se realicen las visitas a los diferentes poblados, ya que hasta el momento solo se han logrado hacer algunas rutas de perifoneo para avisar a las comunidades que el proceso está iniciando.

El Impepac indicó que la consulta se llevará a cabo hasta donde los recursos alcancen: “es algo que estamos avisándole a la Sala; la Sala Regional fue quién nos solicitó que hiciéramos la consulta, y nosotros en este momento le estamos diciendo que hasta donde tengamos presupuesto, no podemos hacer lo imposible”, señaló Gally Jordá.

La consejera presidenta detalló que en este momento lo que se ha visto afectado de la convocatoria es la parte de la difusión, debido a los recursos que, insistió, le fueron negados.

Pese a que el Impepac cuenta con tiempos oficiales de difusión para diferentes medios de comunicación, como radio y televisión, los cuales han sido cedidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), no se puede llegar a todas las comunidades, por lo que se tiene que avisar a los poblados de diferentes maneras, como carteles, lonas e ir de “puerta en puerta” para hacer la invitación a participar en la consulta.

Cabe mencionar que toda la información de la consulta debe ser traducida a náhuatl, mixteco, zapoteco y tlapaneco, proceso que también puede llegar a demorarse ante la falta de presupuesto.





