En Morelos Suman 35 Nuevas Muertes por Covid-19 en una semana

En una semana, las muertes de morelenses causadas por Covid-19 aumentaron en 35 casos más, de acuerdo con las cifras presentadas este viernes por la Secretaría de Salud de la entidad: el viernes pasado, las autoridades habían confirmado mil 324 defunciones, cifra que en siete días aumentó en 35 casos. En tanto, los casos confirmados del virus aumentaron en 224 casos nuevos.

En las tablas y gráficas que ilustran el panorama epidemiológico del Covid-19 en la entidad, los municipios que figuran con más casos son Cuernavaca, con mil 967 casos confirmados; Cuautla, con mil 46 casos; y Jiutepec, con 743 casos. Mientras tanto, los municipios con menos casos son Hueyapan, con dos casos confirmados; Coatetelco, con 11 casos confirmados; y Zacualpan de Amilpas, con 17 casos confirmados, cifra que comparte con Coatlán del Río.

En la conferencia de prensa, las autoridades señalaron que es la minoría de la gente la que no usa cubreboca, aun cuando no existe una pena punitiva para quienes no lo hacen.

“Esa mayoría de la ciudadanía que utiliza el cubreboca y una minoría los que no lo usan o lo usan de manera incorrecta; es una corresponsabilidad el hacerlo y también guardar distancia”, refirieron las autoridades.

A la fecha, el semáforo de contagios de Covid-19 se encuentra en semáforo amarillo, en una situación en que las autoridades siguen buscando avanzar hacia el color verde, motivo por el que solicitaron a los ciudadanos no relajar las medidas preventivas, en términos de protección, sana distancia y movilidad.