En Morelos hay estabilidad en contagios: Salud

No bajar la guardia ahora para no tener nuevos incrementos de casos de Covid-19 a finales del mes de septiembre y principios de octubre, es el llamado del sector salud, ya que los picos de casos que se registraron en mayo y junio se han logrado bajar en estos últimos meses, manteniéndose una estabilidad que si bien no ha representado avanzar en el color amarillo, tampoco lo ha hecho retroceder al rojo, como ocurrió en otras entidades que han salido del confinamiento.

Sobre todo cuando en estos meses del año comienza a ser notoria la presencia de casos de influenza y otros males respiratorios de la temporada invernal.

Morelos se ha ubicado en el lugar número 28 de 32 entidades en la tabla nacional en cuanto al número de casos confirmados, por arriba de entidades como Querétaro y Nayarit, pero por debajo de Durango y Aguascalientes.

Mientras que Cuernavaca ha logrado un descenso en los casos durante esta semana, no así los municipios de Cuautla y Jiutepec, quienes han subido a los primeros lugares de incidencia con un 35 y 30 por cada cien mil habitantes respectivamente; “Jiutepec ya está tomando decisiones, todos los municipios tienen el apoyo del sector Salud para llevar a cabo acciones encaminadas a mitigar la transmisión de casos“, dijo el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas.

En las últimas 24 horas se contabilizaron 51 nuevos contagios y ocho decesos más, lo que representa un incremento a diferencia de las cifras semanales que oscilaron entre los 20 y 30, salvo el jueves con un ligero aumento a 42 casos confirmados; además de un incremento de casos activos con 17 nuevos en las últimas horas.

“Hemos tenido una estabilidad continúa con picos y descensos, pero estables, así queremos seguir pero lo haremos con la participación y el compromiso social de todos; vamos despacio, pero estables, sabemos de la presión económica, pero se tiene que privilegiar la salud”.

Exhortó a los municipios a evitar actos que signifiquen la aglomeración de personas con motivo de las fiestas patrias que “no se cumpla con la sana distancia ni las medidas de prevención, sabemos de las actividades a las que están acostumbrados pero ninguna ceremonia que atraiga mucha gente, si hacer una celebración pero suspender aquellos actos donde haya gente aglomerada, no un evento como tal”.

En rueda de prensa virtual, la jefa del Departamento de Salud Sexual de los Servicios de Salud, Yolanda Espín Díaz, exhortó a las mujeres a no dejar de acudir a las consultas de prevención en las que se aplican pruebas de Papanicolaou para detectar de manera oportuna cáncer cervicouterino, ya que se ha registrado una baja por temor a contagiarse durante las consultas médicas.

“Se han detectado 3 mil 283 mujeres y se han confirmado seis en lo que va de este año”, precisó la funcionaria respecto a casos que se deberán analizar si resultan o no con algún tipo de cáncer en mujeres.

