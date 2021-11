En Morelos detectan caso sospechosos de rabia

Un caso sospechoso de rabia se detectó en el municipio de Tlaltizapán durante la semanas pasada y actualmente el caso esta bajo estudio para saber si después de 25 años en Morelos se podría confirmar la existencia de una enfermedad así.

Se trata de un perrito que era cuidado por una familia, aunque el canino no era de casa, así lo aseguró el médico veterinario Julio Alejandro Morales, quien mencionó que las pruebas de laboratorio continúan su curso.

“Generalmente son pruebas post mortem, ya que este tipo de pacientes tienen que ser eutanaciados y de ahí se envía el encéfalo a laboratorios especializados y autorizados para este tipo de muestras”.

Mencionó que el canino comenzó a presentar comportamientos inusuales que fueron reportados por la familia y el médico veterinario que lo atendió lo reportó como sospechoso a rabia.

“Obviamente nadie espera tener un caso de rabia después de 25 años y sobre todo que las estrategias de salud que se han emprendido en las que se gasta mucho para las campañas de vacunación”.

Dijo que se estima que en México existen 19 millones de perros y anualmente se compran 20 millones de dosis antirrábicas, por lo que la cobertura es total según las estimaciones.

“Pero hay factores que interfieren, uno de los principales problemas es que todos los vacunadores son voluntarios, entonces a veces no reciben la capacitación adecuada sobre el manejo y aplicación del la vacuna, por lo que creo que este tema se debe fortalecer”, destacó.

Sobre las personas que tuvieron contacto con el perrito sospechoso a rabia, deben de aislarse y acercarse a su centro de salud para que sea notificado, ya que un tratamiento preventivo puede evitar su contagio.

“El modo en que se transmite esta enfermedad es a través de contacto directo como una mordedura profunda el cual pueda inocular se alivia donde se encuentra el virus. Aunque nos puede caer saliva en la piel y eso no es motivo de contagio”.

En este sentido destacó que en caso de una herida se debe de tener un buen manejo de la lesión para evitar la enfermedad. No obstante, señaló que no solo los perritos pueden contagiar rabia pues también mapaches, tlacuaches, coyotes entre otros lo hacen. Aunque esto no significa que esos animales deban de ser atacados por el hombre.