En Morelos cosechan arroz sin apoyos

Integrantes de la Asociación de Sociedades de Crédito Ejidal Plan de Ayala acusaron que el Gobierno de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, no ha cumplido con los acuerdos pactados sobre la entrega de apoyos a arroceros; sin embargo, productores de arroz se encuentran ya en el proceso de cosechar.

José Candanosa Figueroa, presidente de la Asociación de Sociedades de Crédito Ejidal Plan de Ayala, informó que desde hace un mes y medio el Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, encabezada por Katia Isabel Herrera Quevedo, pactó con ellos que se les entregaría un apoyo económico a todos los productores de arroz, esto para poder compensar los gastos de producción y regularizar la ganancia de los productores.

Sin embargo, el entrevistado afirmó que hasta la fecha no han recibido ningún tipo de apoyo de las autoridades y tampoco se ha dado el acercamiento con las mismas para poder resolver la situación.

“Se suponen que los apoyos eran para incentivar la producción de arroz o al menos que nos ayudaran los gastos de cosecha; no hemos recibido nada, no sabemos cuándo lo vamos a recibir, vemos que en algunos otros municipios han ido sólo a inspeccionar, pero al final de cuentas el campesino no ha recibido ningún tipo de apoyo”.

Por lo que llamó al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a cumplir sus promesas con los morelenses, pues refirió que todo lo que incumple un político a un corto o mediano plazo, socialmente se paga.

Detalló que el costo de producción por hectárea de arroz es de 80 mil pesos y en promedio se obtienen 10 toneladas, lo que deja al kilo de arroz con un precio promedio de ocho pesos.