En Morelos cerca de tres mil vehículos no pasaron la verificación 

Jorge Bahena Díaz, director general de Gestión Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del estado de Morelos, informó que durante el primer periodo de verificación aproximadamente dos mil 980 autos no pasaron la revisión. En total fueron 65 mil 800 los vehículos que cumplieron con este requisito de manera satisfactoria.

Detalló que esté primer periodo del año abarcó las terminaciones de placas vehículares 5 y 6 con engomado amarillo, del mes de enero y febrero, "hubo una buena respuesta de la gente, fueron casi 70 mil los que verificaron", comentó Bahena Díaz.

Informó que está verificación aplicó para todos los hologramas y para los vehículos híbridos o eléctricos.

Bahena Díaz explicó que, los casi tres mil vehículos que se presentaron a un verificentro, pero no pasaron la verificación, tienen 15 días hábiles para volverlo a intentar.

"Tienen otra oportunidad de verificar sin volver a pagar la segunda vuelta, siempre y cuando hayan hecho las dos pruebas de verificación en el primer mes del periodo que te corresponde verificar", dijo Bahena Díaz.

El funcionario espera que la respuesta siga positiva y la gente continúe involucrada en temas sobre el cuidado del medio ambiente.

Por último, expresó que por el momento no hay un acuerdo de condonación de multas, como se realizó durante 2022, sin embargo, Bahena Díaz no descarta que se esté buscando el mismo ejercicio para este año, "se está buscando la manera para que esté año también se pueda, pero no hay nada concreto".

¿Cada cuánto debo verificar?

La verificación es cada 6 meses. Para saber cuándo te toca cumplir con este requisito es necesario consultar el calendario que se encuentra disponible en el sitio web: verifica Morelos, en la página también puedes agendar tu cita.

El costo de la verificación en Morelos es de $585 pesos y la sanción por no haber verificado en tiempo y forma es de $1,255 pesos.

Los documentos solicitan son los siguientes:

Tarjeta de circulación vigente.

Comprobante de registro en padrón vehicular, este es emitido por la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Factura y/o Carta factura de vehículo nuevo.

Los vehículos nuevos deben verificar dentro de los primeros 180 días naturales, a partir de la fecha de la emisión de la factura.