Prevén temperaturas menores a los 5 grados en Altos de Morelos

El coordinador estatal de Protección Civil de Morelos, Víctor Manuel Mercado Salcedo informó que en las próximas horas determinarán si el frente frío número 11 impactará al estado, de ocurrir esto mencionó que en los Altos de Morelos se registrarán temperaturas menores a los cinco grados.

Mientras tanto, Mercado Salcedo recomendó a la ciudadanía mantenerse abrigados, tomar líquidos, consumir vitamina C y estar alertas de las indicaciones que emitan las autoridades.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 11 se desplazará sobre el norte de México e interactuará con corrientes en chorro polar y subtropical. Por su parte, la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) informó que la temperatura mínima en Huitzilac será de siete grados.

El coordinador estatal de Protección Civil pidió a la gente acudir a su centro de salud más cercano en caso de presentar algún síntoma como gripe o tos y evitar automedicarse.

Escuelas no cambiarán horarios

Mercado Salcedo también comentó que hasta el momento no contemplan cambiar el horario de entrada en las escuelas de los Altos de Morelos, puesto que las temperaturas hasta el momento no son tan bajas, sin embargo, informó que la posibilidad no se descarta.

"Vamos a esperar [a ver] cómo vienen los frentes fríos", mencionó.