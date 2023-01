En el centro de Cuernavaca, 23 adultos mayores piden limosna

La mendicidad o pedir limosna por parte de los adultos mayores aumenta dentro del centro de Cuernavaca, como el señor Antonio Tapia de 95 años de edad, quien a pesar de recibir el apoyo económico del gobierno federal recurrió a salir a las calles para solicitar ayuda.

En la puerta de una institución financiera estira la mano para pedir una moneda de apoyo hacia quienes acuden a los cajeros automáticos, con su mirada triste y con problemas de audio, trata de transmitir su mensaje de ayuda, porque tiene que comprar los medicamentos para tratar su cáncer de próstata, los cuales tienen un costo demasiado alto.

“No tengo quien me dé un quinto y no puedo trabajar ya. Tengo cáncer de próstata, ya no tengo seguro (Social) desde hace cuatro o cinco meses, son 18 mil pesos que se tienen que pagar y no tengo para pagarles”, reveló.

Así como Antonio Tapia en la zona considerada como el primer cuadro de Cuernavaca, hay otras 22 personas mayores de 70 años, quienes venden golosinas o intentan conseguir una moneda.

La cantidad de adultos mayores en situación de mendicidad aumentó desde el año 2021, destacó José Ramón Galarza Zúñiga quien es comerciante en el centro de la ciudad.

A la mayoría de las personas entre los 70 y 90 años sus familiares los abandonaron, otros tienen que dedicarse a la mendicidad para apoyan la economía familiar.

Cuatro de ellos duermen en los portales del Palacio de Gobierno o en los edificios ubicados en las calles de Hermenegildo Galeana y Miguel Hidalgo, sin abrigo, sin alimento y sin un programa social que los respalde.

Anteriormente, las puertas de la Catedral de Cuernavaca eran abiertas como albergue para que los indigentes, incluso jóvenes y adultos de 30 a 50 años de edad, pudieran dormir en el atrio de la misma.

Actualmente, el sistema estatal y municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF) carece de un programa de apoyo hacia la indigencia del adulto mayor, quienes realizan este tipo de actos son organismos particulares.









