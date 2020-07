En Cuernavaca: Denuncia contra alcalde proviene de personas despedidas 

El presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, reconoció que existe una investigación por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en Morelos, derivada de una denuncia “anónima”, pero que proviene de individuos que fueron despedidos del ayuntamiento por actos ilícitos, junto con grupos y personas que persiguen como fin, el impedir que participe en el proceso electoral del próximo año.

Entrevistado al término de una visita de supervisión al puente “Los Guayabos” de la Subida a Chalma, el alcalde señaló que en la acusación a su persona y a varios funcionarios de la comuna existen una serie de inconsistencias y excesos en las formas, al investigar el presunto incremento injustificado de su patrimonio, proceso por el que, dijo, no ha sido notificado formalmente.

Fue desproporcionada e innecesaria la forma como llegan 30 elementos con armas largas al interior de nuestras oficinas públicas, ostentando el uso de la fuerza solo para, como dijeron, ir a buscar un documento que a la fecha no se cual es

Villalobos Adán consideró que fue un error cometido por quienes pretendían llevar a cabo la diligencia, más que del Fiscal Anticorrupción Juan Salazar Núñez, a quién considera un hombre y un funcionario totalmente profesional, entendiendo que al recibir una denuncia tenía que cumplir con su función.

No se han respetado ni el debido proceso ni el sigilo de la investigación por la filtración de documentos, y han violentado totalmente el principio de la presunción de inocencia; acusaciones sin sustento como estas y otras más de las que he sido objeto, vienen con el puesto y seguramente continuarán

Destacó que hoy en día, sin ninguna confrontación ni un solo disparo, ya no se ven personas con armas en el ayuntamiento y que ya no hay narcotráfico, porque las personas que le vendían terror para estar atacando, hoy ya no están. Sostuvo que no le debe nada a nadie y la ciudad es gobernada y administrada por ciudadanos de nuestra comunidad.

Tengo confianza, creo en las instituciones, porque ni mi forma de vida ni mi capacidad económica han cambiado y mi trayectoria en el servicio público es transparente; lamento que muchos se dejen confundir por una investigación, no una resolución ni mucho menos, pero estoy tranquilo porque mi vida siempre ha sido la misma. Soy de Cuernavaca, soy de Morelos

Hasta el momento, el edil dijo no haber sido notificado de ningún proceso y que no conoce los detalles de la investigación. Aseguró que sus abogados cuidarán sus derechos y que colaborará y dará todas las facilidades a las autoridades.

Y concluyó:

Aquí me tienen: no me ando escondiendo, no tengo por qué correr. Soy un hombre de fe, sin dolo para nadie y muy pronto les pediré a los medios de comunicación que aclaren lo que se ha estado diciendo e inventando sobre mí y familia