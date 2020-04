En crisis, voceadores

La venta de periódicos y revistas ha disminuido un 60 por ciento como consecuencia del Covid-19, voceadores señalan estar en crisis.

María Teresa Victoria Alba, secretaria general de la Unión de voceadores de Cuautla, informó que la venta de periódicos y revistas ha disminuido más de un 60 por ciento, esto por la falta de personas en las calles.

Dejo en claro que la situación económica para los voceadores actualmente es muy complicada, pues este desplome en las ventas se suma a las bajas ventas que venían arrastrando desde hace meses, por lo que actualmente el sector se encuentra en crisis.

Señaló que los voceadores tienen que continuar trabajando pues ellos viven al día, si bien gran parte de los voceadores son personas de la tercera edad o con capacidades diferentes, ellos continúan con su labor de andar en las calles tratando de llevar la información a las familias.

Tenemos gente con discapacidad y de la tercera edad que les hemos pedido que dejen de trabajar pero no pueden hacerlo porque simplemente no tendrían que comer, de todo mundo se han acordado menos de nosotros, nosotros no tenemos seguro social, nosotros no teneos un sueldo fijo o algún tipo de pensión, por eso no podemos dejar de trabajar, aplicamos las medidas adecuadas pero la verdad es que la situación está muy complicada y sólo nos queda confiar en Dios.

El internet es bueno pero nuestro periódico viene impreso y viene con la realidad, siempre es información confiable, investigada y redactada por los mejores periodistas, ojala la gente pueda comprar un periódico una revista a cualquier voceador que vea, pues aunque no lo parezca eso hará la diferencia entre que una persona pueda comer o no.

Victoria Alba refirió que los voceadores son personas solidarias pues en otros problemas sociales siempre han buscado la manera de ayudar como agrupación, por lo que piden a la ciudadanía fomentar el hábito de la lectura a través del material impreso que venden los mismos voceadores.