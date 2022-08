En Alpuyeca no todos quieren separarse de Xochitepec

Pese a que en el Congreso del Estado existe la petición de un grupo de pobladores de constituir Alpuyeca como un municipio indígena, no toda la comunidad está de acuerdo, así lo aseveró el alcalde de Xochitepec Roberto Gonzalo Flores Zúñiga.

En entrevista para el Sol de Cuernavaca, el presidente municipal informó que el proceso para definir si se constituye o no a esta comunidad como municipio indígena es largo, sin embargo, ha manifestado a la comisión solicitante que mientras el proceso sea legal y se cumpla con todos los requisitos, contarán con el apoyo del Ayuntamiento.

“Es un proceso que lleva varios filtros, y a mí también me lo ha manifestado mucha gente de Alpuyeca que no quieren independizarse, que ellos no ven una viabilidad y yo les digo: hay un grupo que sí quiere, otro que no quiere; hay muchos filtros, se tienen que cumplir muchos requisitos”, expresó.

De hecho, indicó, que hasta donde tiene conocimiento se puede llegar a pedir una encuesta con la población, y muchos requisitos como éste no se han dado.

Roberto Gonzalo Flores recordó que este grupo que hizo la solicitud ante el Congreso del Estado bloqueó la carretera federal, lo que ocasionó la molestia de los pobladores de Alpuyeca, por lo que se trasladó al lugar y los invitó acudir a las instancias correctas.

El alcalde de #Xochitepec señaló que pese a que en el Congreso local existe la petición de un grupo de pobladores de constituir Alpuyeca en un municipio indígena, aseguró que no toda la comunidad quiere separarse de Xochitepec

Indicó que otro grupo de pobladores de Alpuyeca han referido que no quieren independizarse de Xochitepec, lo que está provocando un choque de intereses, y tomar una decisión de este tipo, requiere de un consenso o aprobación de todos los que viven en dicha comunidad.

“Por un lado son 30, 40 o 50 personas y por el otro lado también son 50 o 100 personas que no quieren, tenemos que respetar los derechos de todos”, dijo.

Fue el 5 de diciembre de 2019, que se convocó a asamblea general del pueblo de Alpuyeca en la que se analizaron los requisitos para presentar la solicitud de municipalización, y se designó al consejo promotor de la iniciativa.

La iniciativa al Congreso Local fue entregada el 16 de diciembre de 2019, y fue el 15 de julio del presente año que el Centro Regional INAH-Morelos entregó el peritaje antropológico para constatar la autenticidad como pueblo indígena a Alpuyeca, por lo que la comisión solicitante exige a los legisladores, al gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco y al Ayuntamiento de Xochitepec, la creación del municipio.





