Empresarios amenazan con radicalizar protestas

Empresarios advirtieron que de no mejorar la situación de seguridad, podrían dejar de pagar impuestos, así lo aseguró Antonio Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

"Hemos pensado en quizá dejar de pagar impuestos, o buscar hacer denuncias en el ámbito estatal y también internacional. Tenemos que buscar de una u otra manera el mecanismo adecuado para que nos hagan caso" .

Este 31 de octubre, Sánchez Purón convocó a una rueda de prensa en la que comentó los hechos que ocurrieron el pasado 30 de octubre en un restaurante que se encuentra en sobre la avenida San Diego en Cuernavaca, en donde unos delincuentes lograron despojar a los comensales de sus objetos de valor y efectivo.

El presidente dijo que este hecho es un retroceso en la economía local, pues "mancha la imagen de la ciudad", ya que este fin de semana hubo movimiento en la capital gracias a la cartelera cultural que ofrecieron las autoridades municipales y estatales con motivo del Día de Muertos.

En este sentido, Purón aseguró que este hecho no sólo afecta a los empresarios, o al turismo, sino también a los civiles que viven en la ciudad. Por ello los empresarios firmaron un pronunciamiento el 10 de octubre solicitando una mesa de trabajo en la que los tres poderes se sentarán a dialogar con los empresarios a tratar de resolver la situación de seguridad, sin embargo, "brillan por su ausencia", dijo el empresario, ya que el único que respondió al llamado fue el fiscal general de Justicia, Uriel Carmona Gándara.

Mencionó que ante los resultados obtenidos y el nulo interés que presentaron las autoridades, el empresariado puede considerar dejar de pagar impuestos o interponer denuncias ante las autoridades, con el objetivo de atraer la atención que merece está problemática social.

Descartó que reservarse el derecho de admisión o reducir más los horarios de servicio no es un medida precautoria para los empresarios tratando de evitar un atraco, comentó que el sector no se encuentra lo suficientemente estable para hacerlo, además de que los negocios buscan trabajar y no hacer distinción alguna.

Aclaró que este llamado, no busca favorecer a ningún sector de la población, giro económico o interés particular, sino más bien, que "la seguridad es una derecho humano y todos debemos ser acreedores a ella", por último dijo que es urgente que los patrullajes sean más efectivos.

