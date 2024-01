Elecciones serán transparentes y democráticas: Tribunal Electoral

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), Ixel Mendoza Aragón, aseguró que la ciudadanía puede confiar en que se llevará a cabo un proceso electoral transparente y democrático, por lo que llamó a salir a votar el próximo 2 de junio.

Mendoza Aragón considera que se debe fortalecer la participación ciudadana en los procesos electorales; "es fundamental hacer un llamado a toda la ciudadanía a que vayan a votar, de esta manera podemos hacer una transición del poder de manera pacífica, ejerciendo nuestro derecho al voto".

Asimismo, la magistrada presidenta del TEEM señaló que la ciudadanía podrá confiar en que se realizará un proceso democrático y transparente.

En cuanto a la seguridad indicó que no les compete como órgano autónomo, sino que ese tema será responsabilidad del Gobierno Estatal.

Ixel Mendoza comentó que en el actual proceso electoral se prevén dos momentos en los que se intensificará el trabajo del TEEM, el primero será cuando llegue el momento de los registros de candidatos ante el órgano electoral, y dentro del mismo se atenderán temas como la paridad de género.

El segundo momento vendrá después de la jornada electoral, una vez que la ciudadanía haya emitido su voto, se darán una serie de alegatos entre los ganadores y perdedores de la elección.

Finalmente, la magistrada presidenta del tribunal electoral de Morelos dijo que a la fecha no han recibido quejas por no respetarse la paridad de género, lo cual atribuye a que aún no son las fechas de registro de candidatos.





