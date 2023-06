La operación política de Ulises Bravo en el Oriente

Ulises Bravo Molina es medio hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, y desde el inicio de esta administración estatal ha estado en el ojo del huracán.

En 2022 fue elegido presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Morelos; sin embargo, no pudo asumir la presidencia debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declaró inelegible, pues la convocatoria establecía que no podrían participar candidatos de otros partidos con los que no hubo alianza en las dos últimas elecciones, y Ulises Bravo fue congresista del Partido Encuentro Social.

A pesar de eso y de que Patricia García fue designada presidenta del Comité Estatal de Morelos, Ulises Bravo permanece en el instituto como "líder moral".

Y es que el hermano del gobernador conforma uno de los cuatro grupos que disputan el poder de Morena en el estado, los otros tres los encabezan Rabindranath Salazar, Arnulfo Montes Cuen y Margarita González Saravia.

La fuerza en el oriente de Morelos

Conforme pasa el tiempo se suman más personas al círculo de Ulises Bravo con miras al proceso electoral en el estado para 2024; un claro ejemplo fue la reciente adhesión de 16 alcaldes que decidieron migrar a la filas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En días pasados, precisamente en mayo, 16 ediles anunciaron su adhesión, junto a otros tres presidente municipales que ya pertenecían a las filas de Morena.

Los munícipes alegaron que el cambio fue por la necesidad de construir un pacto político, cimentado en la vocación de servicio, en la representación de los más altos intereses de los morelenses, y en la búsqueda de constituir alianzas que fortalezcan la unidad de la sociedad y revitalicen los principios políticos que se encuentren más estrechamente ligados a las aspiraciones de los ciudadanos.

Pero esto solo vino a fortalecer el trabajo de Ulises Bravo para sumar y no restar al partido, ya que se logró que alcaldes cuya corriente política había sido otra por años, ahora se sumen al proyecto que encabeza Bravo Molina en Morelos.

Por ello, quienes ahora conforman la Alianza de presidentes municipales de Morena por el cambio verdadero de Morelos desde la Cuarta Transformación y que serán sus aliados para ganar la región oriente de Morelos son:

Alma Delia Reyes Linares, del municipio de Atlatlahucan y que dejó al Partido Acción Nacional (PAN)

Isaac Pimentel Mejía, de Ayala, cambió a PAN por Morena

Rodrigo Luis Arredondo López, de Cuautla

Ángel Augusto Domínguez Sánchez, de Jantetelco, cambió Redes Sociales Progresistas por Morena

Brenda Guerra Valaguez, de Jonacatepec, del Partido Encuentro Solidario pasó a Morena

Emigdio Epifanio Capistrán Velázquez, de Temoac

Jesús Juan Rogel Sotelo, de Tepalcingo, del PES pasó a Morena

Luis Antonio Martínez Álvarez, de Tetela del Volcán

Ángel Estrada Rubio, de Tlalnepantla, que dejó Redes Sociales Progresistas por Morena

Daniel Fernández Domínguez Ocampo, de Zacualpan de Amilpas

Guillermina Maya Rendón, concejal del municipio indígena de Hueyapan

Estos municipios conforman una parte de la región oriente de Morelos, en donde desde hacer varios meses se iniciaron las reuniones para conformar los grupos políticos con miras a las elecciones de 2024.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube