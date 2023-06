Cambian ideología con cada proceso electoral

En cada proceso electoral es común que los políticos cambien de partido, de acuerdo con sus intereses o por posibles cambios de ideologías.

Ejemplos en el estado de Morelos hay muchos. Desde el actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien inició su carrera política en el Partido Social Demócrata (PSD) con el cual llegó a la presidencia de Cuernavaca, pero que tres años después dejó a un lado para sumarse a las filas del Partido Encuentro Social (PES), y ya como mandatario estatal abandonó el partido para sumarse de lleno al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El caso del alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, es sui géneris; fue postulado en el 2012 como candidato a la alcaldía de Cuernavaca por el PRD, pero no como militante de ese partido; seis años más tarde, en el 2018, buscó el mismo cargo como candidato independiente; en ambas ocasiones quedó en segundo lugar; en el 2021, el PAN y el PSD lo postularon nuevamente por la alcaldía, cargo que ganó sin haberse afiliado a ninguno de partidos que lo postularon como candidato externo.

Recientemente 16 alcaldes renunciaron a sus partidos políticos para sumarse al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a un año de que se realicen las elecciones de año 2024.

Gente apoyando a la gente

Amado Orihuela Trejo cuenta con una trayectoria en el ámbito político de muchos años en Morelos. Su fidelidad al Partido Revolucionario Institucional (PRI) terminó cuando se cambió de bandera política al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Bajo las siglas del PRI fue alcalde de Mazatepec en 1994, diputado federal en 2009, diputado local y presidente del partido en el estado. En 2012 fue candidato a la gubernatura del estado de Morelos.

Durante más de tres décadas ha estado inmiscuido en el tema político y social de la entidad, particularmente en la zona sur.

“Cuando uno se mete a ser político tiene que hacer compromisos, y cuando haces compromisos hay que cumplirlos, porque si no cumples no vas a trascender en este mundo”, afirma en entrevista para El Sol de Cuernavaca.

Para el exdiputado no se tiene que ser radical de izquierda o de derecha para apoyar a la gente.

“El hecho de que uno sea político no necesariamente vas a decir: ‘soy radical de izquierda, radical de derecha, centro izquierda, centro derecha’; no, aquí son tus actitudes y yo siempre donde estuve y ahora donde estoy me ha gustado apoyar a la gente”, indicó.

¿Pero qué lo hizo cambiar de bandera política?

“Cuando fui candidato a gobernador, Peña Nieto, Osorio, Luis Videgaray y toda esa bola de corruptos, porque así están, le dieron en la madre al PRI desde un principio, fue un gobierno de amigos”.

Agregó que el partido en el que actualmente milita le gusta más.

“En este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es un gobierno de la gente que realmente quiere apoyar a la gente, es otro formato que hay y ese es el que más me gusta; lo pasado, pasado”, asegura.

Durante el sexenio de Peña Nieto, dijo, estuvo vetado del partido, “pero aquí se abrieron las puertas y comulgo mucho con sus ideales y los del presidente”.

Para el proceso electoral de 2024 buscará competir para ser senador de la República bajo las siglas de Morena.

Desprestigian a la política: Salgado Brito

Juan Salgado Brito fue diputado federal en dos ocasiones, legislador local en dos periodos y alcalde de Cuernavaca, además de candidato a gobernador en el 2000 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En 2006 Andrés Manuel López Obrador lo invitó a formar parte de su movimiento, cuando se encontraba en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Cuando me salí del PRI, que fue en 2006, me invitó Andrés Manuel López Obrador a formar parte de su movimiento y de su equipo, y me designó coordinador de su campaña presidencial en Morelos”, agregó.

Señaló que el objetivo de unirse a la campaña de López Obrador en aquel año era con el objetivo de “privilegiar los intereses de las mayorías, los intereses del pueblo”, externó

En el 2000, cuando fue candidato a gobernador por el PRI, dijo, fue víctima del hartazgo social, de abusos, excesos de poder y de muchos políticos, y fue que la gente tomó su decisión de buscar otra opción.

“Lamentablemente hay quienes desprestigian la política con sus hechos, con sus actitudes, y eso hay en todos los partidos, en todos hay tumores cancerosos que le hacen daño a su organización política y a la sociedad”, agregó.

Después del 2000 las puertas en el PRI se le fueron cerrando tras haber contendido por la gubernatura de Morelos, pues luego de insistir en el 2006 no tuvo oportunidad de competir nuevamente.

“En el 2006 volví a insistir, me cerraron las puertas, no me dieron la oportunidad y me salí del PRI porque Andrés Manuel me invitó. Desde ahí me quede en el movimiento y actualmente estoy trabajando en la cuatroté, colaborando en el IMSS”.

Ahora, Salgado Brito busca ser el candidato de Morena a la gubernatura de Morelos en el 2024, luego de pasar por varios cargos públicos y actualmente ser enlace del programa IMSS – Bienestar.

Desbandada, rumbo a procesos electorales

El pasado 25 de mayo de este año 16 alcaldes de Morelos se adhirieron al partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En conferencia de prensa, acompañados de la secretaria del partido en Morelos, Martha Patricia García Garnica y de Ulises Bravo, los presidentes municipales anunciaron su adhesión, junto a otros tres alcaldes que ya pertenecían a las filas de Morena.

Pero esta no es la primera ocasión que sucede algo similar. En 2018, Rodrigo Gayosso, hijo del exgobernador Graco Ramírez y excandidato a la gubernatura del estado, encabezó una de las tránsfugas históricas, pues en abril, a unos meses de las elecciones, sumó a su campaña a más de 23 liderazgos del PRI, entre los que se encontraban Víctor Hugo Gutiérrez Islas, María Sánchez Salvador, Andrés González García, Slendy Miranda Rodríguez, Romualdo Salgado Valle, Amalia Fernanda Celis Bolaños, Víctor García Rabadán, y Claudia Susana Pantaleón Martínez.

También estaban Ignacio Martínez Ríos, Luz Bertilla Ponce Beltrán, José Valladares Villaseñor, Karen Medina Viveros, Ulises Roldán Mondragón, Domingo Guerrero Ortiz, Elvia Vital Miranda, Manlio Fabio Jarillo Gama, Nuvia Espinoza Villalobos, Vianey Zapata Aldama, Francisco Cortés Nava, Carolina Trujillo Cortés, José Luis López Morales, Delfino Toledano Alfaro y Karli Karinee Sol Vital.

Añadió además a diputados locales de ese entonces como el priista Mario Chávez, nieto del exgobernador Lauro Ortega, y a Christian Nava, quien fuera diputado federal.

Y unos días antes del 1 de julio, fecha en que se definiría la elección, Rodrigo Gayosso sumó a candidatos de otros partidos a su proyecto: Clara Salgado, candidata a la presidencia municipal de Cuautla por el Partido Humanista; Ramiro Mejía Hernández, candidato a diputado local por 'Juntos Haremos Historia' para el V Distrito; Verónica Suazo Ortiz y Virginia Mesa, candidatas a la diputación local por el XI Distrito y diputación federal al Distrito III por MC; y Dalia García Ortega, candidata a la diputación local por el Distrito X en candidatura conjunta de Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional (PAN).

¿Cambio de ideología?

Ellos son algunos de los políticos que han optado por cambiarse de partido según su conveniencia o estrategia.

Juan Salgado Brito, de PRI a PRD a Morena

Cuauhtémoc Blanco Bravo, de PSD a PES a Morena

Amado Orihuela Trejo, de PRI a Morena

José Luis Urióstegui, de PRD a candidato independiente a PAN

Agustín Alonso, de PRD a Nueva Alianza

Sergio Estrada Cajigal, de PAN a Va por México

Lucy Meza, de PRD a Morena

Antonio Villalobos, de Morena a PT

Jazmín Solano, de Morena a PT

Jorge Arizmendi, de PAN a PRI a PRD

José Manuel tablas Pimentel, de PRI a PRD a Morelos Progresa

Raúl Iragorri, Del PRI al PRD al Verde Ecologista a Morena