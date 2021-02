[VIDEOS] José Luis Urióstegui será el candidato del PAN para Cuernavaca

La Comisión Organizadora Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), confirmó que en un conteo preliminar con 371 votos a favor José Luis Urióstegui Salgado será el próximo candidato blanquiazul a la alcaldía de Cuernavaca.

Jonathan Barajas, comisionado Nacional de la Comisión Organizadora Nacional, informó que por su parte Juan Pablo Adame Alemán obtuvo 261 votos, registrando además ocho votos nulos; se contó con la participación del 52 por ciento de la lista nominal panista.

Precisó que pese a haber sido clausurado el jardín de eventos "La Estancia" por elementos de Protección Civil había militancia dentro del lugar, quienes siguieron votando, concluyendo la jornada electoral a las 17 horas como se había planeado.





Al uso de la palabra, el dirigente estatal, Juan Carlos Martínez Terrazas, se deslindó de los actos vandálicos que pretendían amedrentar a la militancia, aclarando no son afiliados al partido y acusando al gobierno estatal de no garantizar la seguridad, toda vez que pese a estar presentes elementos de la fuerza pública no hubo una respuesta audaz de su parte para controlar la situación.

Por ello, exigió al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo cumplir con su labor de priorizar la seguridad de los morelenses, en especial en la jornada electoral del próximo seis de junio, señalando si esto pasó hoy, el día de las elecciones podría ser peor.

"Si no tenemos una autoridad que garantice la protección de la gente para ir a votar, tendríamos dos grandes obstáculos, primero la pandemia y Segundo que un grupo de vándalos vayan a generar o detener un proceso democrático, ¡No lo podemos permitir!".

El precandidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, se deslindo de los actos que hoy se llevaron a cabo de manera violenta y que, acusó, pretendían suspender la jornada democrática.

Agradeció el respaldo obtenido por la militancia, conminando aquellos panistas que votaran por su contrincante y a aquellas personas que propiciaron al grupo de choque a cambiar su actitud para competir en la búsqueda por el ayuntamiento capitalino.