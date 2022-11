Ejecutivo abre mesa de diálogo con los diputados para presupuesto 2023

La próxima semana, la jefa de la Oficina de la Gubernatura, Mónica Boggio Terrazas Merino, buscará a los diputados locales, para abrir una mesa de diálogo y negociación sobre el Presupuesto 2023, aprobado el mes de octubre pasado.

Dentro de la misma, señaló que ya estará implícito “el veto” del Ejecutivo estatal y no habrá marcha atrás en la decisión tomada, porque consideran que hubo abusos por parte del Legislativo morelense.

En entrevista, informó que sostuvo un acercamiento con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Francisco Sánchez Zavala, quien fue invitado a reunirse con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, para conocer cuál es la propuesta de apoyo del gobierno federal.

“Y le dije, oye prefiero que las conozcas de otra voz que no sea del Ejecutivo, para que viera que no es un tema que sólo nosotros estamos señalando o estamos observando, no quisieron acudir me quede en espera de que me confirmaran la asistencia a dicha reunión porque ya teníamos día y hora (de la cita)", mencionó.

Anteriormente, dijo que había hecho saber de las observaciones al paquete presupuestal, sin que tuviera respuesta del mismo por parte de los diputados locales quienes las omitieron.

“Ellos saben que la comunicación está abierta y en este medio se las reitero, el día de la comparecencia se los hice saber, el diálogo va estar, nos podemos volver a sentar

"Sin embargo, me anticipo a decirles que ya ustedes conocerán el presupuesto, yo veo difícil que ellos logren llegar a un acuerdo, porque los incrementos que hicieron a algunos municipios, que de alguna manera presentaron es demasiado, pues entonces ni aunque se bajaran en un 50 por ciento sigue siendo injusto para otros municipios", advirtió.

La siguiente semana, dio a conocer que volverá a retomar la comunicación con los diputados locales, para trabajar sobre el tema financiero del estado pero antes estaría lista la acción de inconstitucionalidad anunciada.

El recorte hecho por el Poder Legislativo estatal hacia la Oficina de la Gubernatura es de un 80 por ciento, hasta donde se conoce quitándole de los 240 millones de pesos autorizados al área de Comunicación Social 150 millones. de 70 millones de pesos ejercidos por la oficina a cargo de Mónica Boggio la disminución de los recursos fue de 40 millones de pesos, para el pago de salarios de sus servidores públicos.

En cuanto al aumento de participaciones hacia los municipios, Boggio Tomazas Merino afirmó que los abusos perjudican a la mayoría de éstos porque solamente plantearon apoyar dos en los que “hay intereses familiares”.